А вы знаете, какой срок годности имеет бензин?

«За рулем»: гарантийный срок хранения бензинов равен 1 году со дня изготовления

Вы когда-нибудь задумывались, какой срок хранения у бензина? Если нет, рассказываем: согласно действующему стандарту, гарантийный срок хранения бензинов составляет всего лишь 1 год со дня изготовления.

Современные бензины утрачивают исходные качества относительно быстро, из-за того, что устаревший тетраэтилсвинец, который повышал октановое число топлива еще в 90-х, был заменен более экологически чистыми присадками, такими как метилтретбутиловый эфир, спирты и ароматические углеводороды, которые являются более летучими и менее стойкими к деструкции.

Отметим, при этом, что октановое число и климатическая зона эксплуатации машины не влияют на срок годности. Так что АИ‑95, налитый в канистру, через год имеет полное право потерять характеристики, и даже нанести вред двигателю или топливной системе авто.

