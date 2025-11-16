БРЕНД ГОДА
202320242025
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как избежать проблем при шиномонтаже: основные правила
16 ноября
Как избежать проблем при шиномонтаже: основные правила
«Автодом» перечислил восемь важных правил при...
Интерьер Toyota Raize
16 ноября
Новый кроссовер Toyota с левым рулем по цене Весты – в России есть и такой
Новые кроссоверы Toyota Raize предлагаются в...
Интерьер Toyota Hilux
16 ноября
Новый японский «рамник» будет доступен в надежной комплектации с «механикой»
Появились подробности о базовой комплектации...

А вы знаете, какой срок годности имеет бензин?

«За рулем»: гарантийный срок хранения бензинов равен 1 году со дня изготовления

Вы когда-нибудь задумывались, какой срок хранения у бензина? Если нет, рассказываем: согласно действующему стандарту, гарантийный срок хранения бензинов составляет всего лишь 1 год со дня изготовления.

Современные бензины утрачивают исходные качества относительно быстро, из-за того, что устаревший тетраэтилсвинец, который повышал октановое число топлива еще в 90-х, был заменен более экологически чистыми присадками, такими как метилтретбутиловый эфир, спирты и ароматические углеводороды, которые являются более летучими и менее стойкими к деструкции.

Отметим, при этом, что октановое число и климатическая зона эксплуатации машины не влияют на срок годности. Так что АИ‑95, налитый в канистру, через год имеет полное право потерять характеристики, и даже нанести вред двигателю или топливной системе авто.

  • Голосуйте за лучшую сеть АЗС в финале Премии Бренд Года «За рулем» по ссылке.
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 13
16.11.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0