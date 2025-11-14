#
Bentley Continental GT 2027 вышел в спецверсии

Компания Bentley представила Continental GT Supersports с V8 и задним приводом

Компания Bentley анонсировала новое спортивное купе Continental GT Supersports. В отличие от гибридных версий, данная модель использует традиционный двигатель V8, привод у авто задний.

Supersports отличается от стандартного Continental GT более агрессивной внешностью: у него 22-дюймовые кованые диски, разработанные совместно с Manthey Racing, а также специальные обвесы. Особая деталь – цифра «8» на передней решетке радиатора, символизирующая количество цилиндров двигателя.

Под капотом установлен 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность в 657 л.с. и крутящий момент в 800 Нм. Это на 116 л.с. меньше, чем у гибридной версии Continental GT Speed. Ускорение до 100 км/ч происходит за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Bentley Continental GT Supersports
Bentley Continental GT Supersports

Стоит отметить, что Supersports имеет задний привод, тогда как другие версии Continental GT – полный.

Коробка передач представлена восьмиступенчатым автоматом ZF с двойным сцеплением. Также новая версия является самой легкой для Bentley за последние 85 лет благодаря отказу от электрических составляющих, полного привода, уменьшенной шумоизоляции и карбоновой крыше.

Интерьер модели также отличается от обычного Continental GT: здесь установлены спортивные сиденья и карбоновая отделка. Вместо заднего ряда сидений предусмотрена перегородка, увеличивающая жесткость кузова.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

Bentley Continental GT Supersports
Bentley Continental GT Supersports
Интерьер Bentley Continental GT Supersports
Интерьер Bentley Continental GT Supersports
