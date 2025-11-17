#
У этих водителей права перестанут действовать с 2026 года

МВД: езда с недействительными правами наказывается штрафом до 15 тысяч рублей

Водительское удостоверение с закончившимся сроком годности или неверными данными –– это то же самое, что и полное отсутствие прав, напомнили в МВД РФ.

«Недействительное водительское удостоверение (просроченное или с неверными данными) приравнивается к его отсутствию. В таких случаях к нарушителю применяется наказание по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды), в виде административного штрафа от 5 000 до 15 000 рублей», – сообщили в пресс-центре МВД.
В министерстве уточнили, что при фиксации данного нарушения автомобиль будт задержан по статье 27.13 КоАП РФ, а водитель – отстранен от управления согласно статье 27.12 КоАП РФ.

Окончание срока годности прав – актуальный вопрос примерно для миллионов российских водителей. В 2026 году перестанут действовать удостоверения, срок действия которых истекал с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года, но был автоматически продлен на три года. Такие права нужно поменять: для этого не нужно будет сдавать экзамены, но необходимо предъявить медзаключение об отсутствии противопоказаний к управлению машиной.

Источник:  ТАСС
Иннокентий Кишкурно
