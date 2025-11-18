#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Venue
18 ноября
118 л.с., автомат: в Россию привезли новый бюджетный кроссовер
В России начались продажи кроссовера Hyundai...
Взрывной рост импорта автомобилей из Южной Кореи наблюдается в России
18 ноября
Взрывной рост импорта автомобилей из Южной Кореи наблюдается в России
Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию...
Премиум-авто
18 ноября
Названы самые безаварийные премиум-авто в России
«Автотека»: Zeekr 001, Mercedes G-класса и Tank...

118 л.с., автомат: в Россию привезли новый бюджетный кроссовер

В России начались продажи кроссовера Hyundai Venue по цене от 2,05 млн рублей

На российском рынке появилась новинка – кроссовер Hyundai Venue. Почти все модели, доступные на крупнейшем классифайде, предлагаются под заказ, при этом цена начинается от 2 045 000 рублей.

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

В то же время в Оренбурге выставлен на продажу из наличия экземпляр 2025 года с пробегом 1490 километров, цена которого составляет 3 099 000 рублей.

Venue является самым компактным кроссовером в линейке Hyundai. Для стран Азии и Америки его длина составляет 4040 мм, а индийская версия чуть меньше – 3995 мм.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Hyundai Venue
Hyundai Venue

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В линейке двигателей Venue представлены атмосферный бензиновый мотор объемом 1.2 литра мощностью 82 л.с. с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 115-сильный дизельный двигатель, доступный с 6-ступенчатыми механикой или автоматом, а также литровый турбомотор мощностью 118 л.с., который можно выбрать с автоматической коробкой или с преселективным роботом.

Модель была недавно обновлена, однако в России предлагаются дорестайлинговые версии этого кроссовера.

Hyundai Venue
Hyundai Venue
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО — свежие подробности
На «китайцах» для РФ занизят мощность до 160 л. с. под утильсбор. Правда или миф?
Подписчик заснял в Китае интересный автомобиль, который скоро привезут в РФ

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
18.11.2025 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0