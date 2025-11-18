118 л.с., автомат: в Россию привезли новый бюджетный кроссовер

В России начались продажи кроссовера Hyundai Venue по цене от 2,05 млн рублей

На российском рынке появилась новинка – кроссовер Hyundai Venue. Почти все модели, доступные на крупнейшем классифайде, предлагаются под заказ, при этом цена начинается от 2 045 000 рублей.

В то же время в Оренбурге выставлен на продажу из наличия экземпляр 2025 года с пробегом 1490 километров, цена которого составляет 3 099 000 рублей.

Venue является самым компактным кроссовером в линейке Hyundai. Для стран Азии и Америки его длина составляет 4040 мм, а индийская версия чуть меньше – 3995 мм.

Hyundai Venue

В линейке двигателей Venue представлены атмосферный бензиновый мотор объемом 1.2 литра мощностью 82 л.с. с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 115-сильный дизельный двигатель, доступный с 6-ступенчатыми механикой или автоматом, а также литровый турбомотор мощностью 118 л.с., который можно выбрать с автоматической коробкой или с преселективным роботом.

Модель была недавно обновлена, однако в России предлагаются дорестайлинговые версии этого кроссовера.

Hyundai Venue

