#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Госдума приняла во втором чтении проект об индексации ставок акцизов
19 ноября
Госдума приняла во втором чтении проект об индексации ставок акцизов
Рост цен на бензин и мощные авто – Госдума...
Эти хорошо знакомые кроссоверы прошли сертификацию в России
19 ноября
Эти хорошо знакомые кроссоверы прошли сертификацию в России
Дистрибьютор Li Auto в России получил ОТТС на...
Citymax 12 выходит на улицы — что особенного в российском автобусе?
19 ноября
Citymax 12 выходит на улицы — что особенного в российском автобусе?
Компания «СТТ» объявила старт продаж нового...

Госдума приняла во втором чтении проект об индексации ставок акцизов

Рост цен на бензин и мощные авто – Госдума утвердила акцизный план до 2028 года

Госдума во втором чтении приняла бюджетные поправки в Налоговый кодекс, которые зафиксировали повышение ставок акцизов в том числе на топливо и автомобили на 2026-2027 годы, оставив при этом льготную ставку для авиационной отрасли.

Рекомендуем
Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

Согласно новым правилам, ежегодная индексация большинства акцизов будет проводиться в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции, однако на товары, наносящие вред здоровью, такие как табак и алкоголь, ставки будут расти опережающими темпами.

В сфере топлива изменения затронут практически все виды горючего. Так, акциз на популярный автобензин пятого класса поэтапно повысится с 17 959 рублей за тонну в 2026 году до 19 424 рублей в 2028-м.

Аналогичный рост ожидает и дизельное топливо, которое подорожает с 12 738 рублей за тонну до 13 778 рублей. На моторные масла – с 8503 рублей до 9197 рублей.

На этом фоне исключением станет авиакеросин, ставка на который будет заморожена на текущем уровне в 2800 рублей вплоть до конца 2028 года, чтобы поддержать авиаперевозчиков.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Существенные коррективы вносятся и в отношении мощных транспортных средств. Налоговая нагрузка на легковые автомобили будет напрямую зависеть от мощности двигателя. К примеру, для машин с двигателем от 90 л.с. ставка акциза увеличится с 64 рублей за одну силу в 2026 году до 70 рублей в 2028 году; свыше 150 л.с. – с 613 рублей до 664 рублей.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Для более мощных автомобилей рост будет еще ощутимее: для моторов мощнее 200 л.с. ставка поднимется с 1004 до 1086 рублей, свыше 300 л.с.– с 1711 рублей до 1850 рублей, свыше 400 л.с. – с 1771 рубля до 1916 рублей, свыше 500 л.с. – с 1829 рублей до 1978 рублей.

Для мотоциклов мощностью свыше 150 л.с. акциз за этот период вырастет с 613 рублей до 664 рублей за одну л.с.

Справка

Формально акциз на топливо и автомобили уплачивают производители и импортеры при выпуске товаров в свободное обращение. Однако фактическое бремя налога несут конечные потребители, поскольку его стоимость включается в цену продукции. Таким образом, акциз представляет собой классический пример косвенного налога, который, в отличие от прямых налогов, не взимается напрямую с доходов граждан, а закладывается в стоимость товара.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  ПРАЙМ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
19.11.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0