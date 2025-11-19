Госдума приняла во втором чтении проект об индексации ставок акцизов

Рост цен на бензин и мощные авто – Госдума утвердила акцизный план до 2028 года

Госдума во втором чтении приняла бюджетные поправки в Налоговый кодекс, которые зафиксировали повышение ставок акцизов в том числе на топливо и автомобили на 2026-2027 годы, оставив при этом льготную ставку для авиационной отрасли.

Согласно новым правилам, ежегодная индексация большинства акцизов будет проводиться в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции, однако на товары, наносящие вред здоровью, такие как табак и алкоголь, ставки будут расти опережающими темпами.

В сфере топлива изменения затронут практически все виды горючего. Так, акциз на популярный автобензин пятого класса поэтапно повысится с 17 959 рублей за тонну в 2026 году до 19 424 рублей в 2028-м.

Аналогичный рост ожидает и дизельное топливо, которое подорожает с 12 738 рублей за тонну до 13 778 рублей. На моторные масла – с 8503 рублей до 9197 рублей.

На этом фоне исключением станет авиакеросин, ставка на который будет заморожена на текущем уровне в 2800 рублей вплоть до конца 2028 года, чтобы поддержать авиаперевозчиков.

Существенные коррективы вносятся и в отношении мощных транспортных средств. Налоговая нагрузка на легковые автомобили будет напрямую зависеть от мощности двигателя. К примеру, для машин с двигателем от 90 л.с. ставка акциза увеличится с 64 рублей за одну силу в 2026 году до 70 рублей в 2028 году; свыше 150 л.с. – с 613 рублей до 664 рублей.

Для более мощных автомобилей рост будет еще ощутимее: для моторов мощнее 200 л.с. ставка поднимется с 1004 до 1086 рублей, свыше 300 л.с.– с 1711 рублей до 1850 рублей, свыше 400 л.с. – с 1771 рубля до 1916 рублей, свыше 500 л.с. – с 1829 рублей до 1978 рублей.

Для мотоциклов мощностью свыше 150 л.с. акциз за этот период вырастет с 613 рублей до 664 рублей за одну л.с.

Справка

Формально акциз на топливо и автомобили уплачивают производители и импортеры при выпуске товаров в свободное обращение. Однако фактическое бремя налога несут конечные потребители, поскольку его стоимость включается в цену продукции. Таким образом, акциз представляет собой классический пример косвенного налога, который, в отличие от прямых налогов, не взимается напрямую с доходов граждан, а закладывается в стоимость товара.

