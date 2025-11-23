#
Дрифтеры в Питере — снова уголовка!

В Санкт-Петербурге возбудили уже третье уголовное дело против уличного дрифтера

Очередной дрифтер привлечен к уголовной ответственности — на сей раз во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Инцидент был зафиксирован во вторник, 18 ноября около 15:30: 19-летний парень со своими друзьями устроил покатушки на парковке супермаркета, а после выложил видео в сеть. Это привело к возбуждению уголовного дела по статье 267.1 УК РФ: «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Беспечному ездоку грозит крупный штраф, а также ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Кроме того, возбуждено и несколько административных дел, влекущих штрафы: нарушение правил эксплуатации транспортного средства (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), невыполнение требований ПДД при маневрировании (ч. 1 ст. 12.14) и отсутствие обязательной страховки (ч. 1 ст. 12.37).

«Этот случай должен стать уроком для всех, кто считает возможным превращать городские улицы в трассу для дрифта», – считают в ГАИ.

Описанный инцидент стал уже третьим случаем наказания уличных дрифтеров Санкт-Петербурга по указанной уголовной статье. Один из предыдущих эпизодов произошел в начале осени: 33-летний блогер был приговорен к штрафу 250 тысяч рублей за «трюки» на дорогах.

0