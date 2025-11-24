#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обычная Нива-трехдверка? А вот и нет!
24 ноября
Обычная Нива-трехдверка? А вот и нет!
На продажу выставили редкую Ниву с распашными...
Электромотоцикл «Арктур»
24 ноября
Представлен обновленный российский мотоцикл: сроки выхода и цены
Мотозавод «Русь» презентовал рестайлинговый...
Иномарка за 500 тысяч рублей — рассказываем, стоит ли связываться
24 ноября
Иномарка за 500 тысяч рублей — рассказываем, стоит ли связываться
«За рулем» рассказал, как выбрать надежный...

Названы минусы минерального масла

Автоэксперт Трушкова: использование минерального масла ускоряет износ двигателя

Минеральное моторное масло характеризуется низкой ценой, однако его эксплуатация может привести к быстрому износу двигателя. Об этом сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф»:

Основной недостаток минерального масла – ограниченный температурный диапазон работы. Оно быстро густеет на холоде. Это затрудняет запуск зимой: масляная пленка образуется медленно, что увеличивает износ мотора. При высоких температурах такое масло становится слишком жидким, теряет вязкость и не защищает двигатель.

Также Трушкова отметила, что минералка быстро теряет свои свойства из-за окисления. При нагреве она распадается, образуя отложения, что ухудшает работу двигателя. Кроме того, минеральное масло хуже удерживает присадки и быстрее теряет моющие способности, что может привести к закоксовке поршневых колец и забивке маслоприемника.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Минеральное масло может быть разумным выбором для старых атмосферных двигателей, выпущенных в 70–90-х годах, которые не предназначены для синтетических масел. Кроме того, оно может быть актуально при ограниченном бюджете и небольших пробегах, а также для автомобилей, используемых в теплых климатических условиях без резких температурных изменений, подчеркнула специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Газета.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 46
24.11.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0