#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Представлен новый полноприводный рамник для самых разных целей

GWM показал обновленную серию пикапа Cannon на автосалоне в Гуанчжоу 21 ноября

GWM показал на автосалоне в Гуанчжоу 21 ноября обновленное семейство Cannon 2026 года.

Рекомендуем
4 приметы, что шины скоро вас серьезно подведут

Линейка будет включать три версии: пассажирскую, внедорожную и коммерческую. Все они получат новый дизайн, обновленный интерьер и альтернативные силовые установки.

Легковая версия Cannon перейдет на новую мультимедийную систему Coffee OS 3, что улучшит взаимодействие с электронной частью. Внедорожный Cannon сохранит свой узнаваемый агрессивный стиль, но также оснастится современной системой полного привода BorgWarner 4A+ MLock с тремя блокировками и всеми необходимыми внедорожными наворотами, такими как лебедка T-Max, шноркель и усиленные бамперы.

GWM Cannon
GWM Cannon
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Новинка позиционируется как среднеразмерный пикап с габаритами 5444х1958х1893 мм, дорожным просветом 228 мм и углами въезда и съезда 30° и 26° соответственно. Внутри 12,3-дюймовый экран, физические клавиши и возможность беспроводной зарядки.

Интерьер GWM Cannon
Интерьер GWM Cannon

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Коммерческая версия будет отличаться переработанным передним капотом с двойными LED-фарами, новыми противотуманками и 18-дюймовыми дисками. Для всех модификаций доступны два мотора: бензиновый 2,0 л (140 кВт, 360 Н·м) с 8-ступенчатым автоматом и дизельный 2,4 л (135–137 кВт, 480 Н·м) с 9-ступенчатой трансмиссией.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 16
22.11.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0