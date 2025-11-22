Представлен новый полноприводный рамник для самых разных целей

GWM показал обновленную серию пикапа Cannon на автосалоне в Гуанчжоу 21 ноября

GWM показал на автосалоне в Гуанчжоу 21 ноября обновленное семейство Cannon 2026 года.

Линейка будет включать три версии: пассажирскую, внедорожную и коммерческую. Все они получат новый дизайн, обновленный интерьер и альтернативные силовые установки.

Легковая версия Cannon перейдет на новую мультимедийную систему Coffee OS 3, что улучшит взаимодействие с электронной частью. Внедорожный Cannon сохранит свой узнаваемый агрессивный стиль, но также оснастится современной системой полного привода BorgWarner 4A+ MLock с тремя блокировками и всеми необходимыми внедорожными наворотами, такими как лебедка T-Max, шноркель и усиленные бамперы.

GWM Cannon

Новинка позиционируется как среднеразмерный пикап с габаритами 5444х1958х1893 мм, дорожным просветом 228 мм и углами въезда и съезда 30° и 26° соответственно. Внутри 12,3-дюймовый экран, физические клавиши и возможность беспроводной зарядки.

Интерьер GWM Cannon

Коммерческая версия будет отличаться переработанным передним капотом с двойными LED-фарами, новыми противотуманками и 18-дюймовыми дисками. Для всех модификаций доступны два мотора: бензиновый 2,0 л (140 кВт, 360 Н·м) с 8-ступенчатым автоматом и дизельный 2,4 л (135–137 кВт, 480 Н·м) с 9-ступенчатой трансмиссией.

