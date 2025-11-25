Путешествия
Путешествия на автомобиле — как сделать их лучше?

«За рулем» запустил опрос по обустройству дорог для дальних путешествий

Дорогие читатели «За рулем», мы хотим сделать российские дороги удобнее – и, в частности, добавить комфорта в дальних поездках.

В последнее время в этом направлении есть позитивные сдвиги: например, появился современный контроль за построенными или отремонтированными дорогами. Специальные передвижные лаборатории с помощью камер, лазерных датчиков и GPS-навигации проверяют ровность покрытия, контролируют отсутствие ям и колейности. Результаты проверок идут напрямую в «РОСДОРНИИ» – там анализируют данные и выдают рекомендации по улучшению.

Передвижные лаборатории для контроля качества дороги
Передвижные лаборатории для контроля качества дороги
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Но и мы с вами можем повлиять на качество загородных трасс! Предлагаем пройти опрос и помочь выявить самые острые проблемы, с которыми сталкиваются водители. Ваши ответы помогут сформировать законодательные инициативы и повысить безопасность дорожного движения в РФ.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

Фото:freepik / halayalex, РОСДОРНИИ
25.11.2025 
