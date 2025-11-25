В октябре продажи этих машин в РФ стали самыми высокими за всю историю

«Автостат»: в октябре россияне купили рекордное количество б/у электрокаров

В России продолжается активное восстановление рынка подержанных электромобилей. В октябре 2025 года в стране был продан 2191 электрокар, что на 35% больше, чем в сентябре, и на 67% превышает показатели прошлого года. Эксперты агентства сообщают, что этот результат стал рекордным для рынка.

Почти треть (32%) купленных электрокаров пришлась на японский бренд Nissan, который реализовал 700 автомобилей. На втором месте оказался китайский Zeekr с 282 экземплярами, а тройку замкнула компания Tesla с 261 проданным автомобилем.

В пятерке лидеров также находятся российский Москвич (245 шт.) и немецкий Volkswagen (129 шт.). В модельном рейтинге первое место традиционно занимает Nissan Leaf с 677 продажами, на втором месте Москвич 3е (245 шт.), а третью позицию занял Zeekr 001 (200 шт.). За десять месяцев 2025 года в России было куплено 12 тысяч подержанных электромобилей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

