Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?

C 2 января 2026 года в Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте

С 2 января 2026 года в столице изменится стоимость проезда в городском транспорте. Цены будут скорректированы в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции. При этом с 2011 года индексация остается ниже инфляции.

Тарифы на проезд в городском транспорте с 2 января 2026 года

По рабочим дням в городском транспорте Москвы совершается более 17 млн поездок. В столице пассажиры совершают мультимодальные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние в целом на 45% ниже, чем в других крупных городах России.

Пятый год подряд биометрия останется наиболее выгодным способом оплаты проезда – стоимость 1 поездки составит 71 рубль, что на 12 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой.

Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 3,5 рубля. Абонементные проездные билеты остаются самыми доступными среди крупных городов России.

Пассажирам будут по-прежнему доступны бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, а также пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, если привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

Доля проездных билетов, по которым доступны бесплатные пересадки, составляет 80% от всех билетов тарифного меню. Это безлимитные «Единые», билет «Кошелёк» по карте «Тройка», а также билет ТАТ «Автобус-Трамвай».

С 2025 года, приобретая «Единые» на 30, 90 и 365 дней зона «Пригород» и «Единые» на 30 и 90 дней зона «Пригород» для учащихся, пассажиры могут оплачивать проезд и на смежных столичных автобусных маршрутах проекта «Москва – область». Стоимость этих билетов для обучающихся с 2 января 2026 года не меняется.

Проездные билеты для учащихся остаются самыми доступными среди других российских городов-миллионников. При этом, приобретая проездные, московские школьники и студенты могут воспользоваться еще и железнодорожным транспортом.

Тарифы на проезд в городском транспорте с 2 января 2026 года

Кроме того, с 2 января изменится стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте. Во время действия «летнего тарифа» – с 1 мая по 30 сентября – одна поездка при оплате банковской картой или через СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные, по билету «Кошелёк» – 330 и 500 рублей, а по биометрии – 230 и 400 рублей.

Тарифы на проезд на регулярных речных электросудах с 2 января 2026 года

Во время действия «зимнего тарифа» – с 1 октября по 30 апреля – в будние дни стоимость проезда не изменится, а в выходные при оплате банковской картой или СБП составит 170 рублей, билетом «Кошелёк» или по биометрии – 145 рублей.

Поездки на регулярных речных маршрутах по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней по-прежнему включены в стоимость круглый год.

Также будут проиндексированы тарифы на проезд на смежных столичных автобусных маршрутах проекта «Москва – область», связывающих столицу и Московскую область. Изменения затронут как маршруты с фиксированной стоимостью, так и с зональной тарификацией. Средний размер индексации составит 14,3% и 14,9% соответственно. При этом для пассажиров сохраняются все действующие льготы и проездные билеты, которые позволяют значительно экономить на регулярных поездках.

Тарифы на проезд на смежных столичных автобусных маршрутах между Москвой и областью с 2 января 2026 года

Все средства от оплаты проезда направляются на дальнейшее развитие транспорта, чтобы поездки пассажиров становились еще безопаснее и комфортнее.

Начиная с 2011 года развитие Московского транспорта осуществляется беспрецедентными темпами. В частности, в 2025 году завершён первый этап строительства новой Троицкой линии метро – начали работу ещё 4 новые станции метро с пересадками на МЦК и Калужско-Рижскую линию. Москва – лидер среди мегаполисов Европы и Америки по темпам обновления метропоездов. Доля новых вагонов в Московском метрополитене составила порядка 80%. В этом году подвижной состав Замоскворецкой линии обновлён более чем на 50%, начато серийное производство первых составов «Москва-2026».

Все планы по обновлению подвижного состава в столице выполнены в полном объеме. На МЦД полностью завершено обновление подвижного состава, а на Ярославском направлении ж/д начато обновление поездов. На маршруты вышли российские электробусы нового поколения А5. Начал работу первый Московский трамвайный диаметр Т1 от метро «Университет» до Метрогородка, пассажиров которого перевозят 50 трамваев «Львёнок-Москва» – первые в России с автономным ходом, на маршруте № 10 запущен первый в стране беспилотный трамвай, а также в столице появился третий регулярного речного электротранспорта «Новоспасский – ЗИЛ». В систему Московского транспорта включены 25 действующих смежных межрегиональных (Москва-Московская область) маршрутов на северо-западном и западном направлениях.

В 2026 году в столице планируется открытие первого участка новой Рублёво-Архангельской линии метро, дальнейшее обновление подвижного состава: на линии выйдут около 350 вагонов нового поколения «Москва-2026», к 2030 году количество составов современного поколения в столичном метро увеличится до более чем 90%. Кроме того, в столице завершится полное обновление парка столичных трамваев, а также будут закуплены новые электробусы. Продолжится развитие Московских центральных диаметров и регулярного речного электротранспорта – появятся новые московские городские вокзалы на МЦД и электросуда, современные сервисы для пассажиров, запланировано дальнейшее обновление поездов на Ярославском ж/д направлении. В столице появится второй маршрут Московских трамвайных диаметров - от МЦД Новогиреево до метро «Университет», будет запущено 15 беспилотных трамваев, а также более 50 маршрутов автобусов проекта «Москва – Область», которые свяжут столицу с ближайшим Подмосковьем.

Кроме того, с 1 января 2026 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. Кроме того, если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.

Тарифы на перемещение и хранение авто с 1 января 2026 года

