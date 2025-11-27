#
Продажи «китайцев» с пробегом в России выросли за счет новых машин

НАПИ: продажи подержанных китайских автомобилей с пробегом в РФ выросли на 40%

В России продажи китайских легковых автомобилей с пробегом значительно увеличились на фоне снижения объема рынка новых машин.

По данным маркетингового агентства НАПИ, за период с января по октябрь 2025 года было продано 559 тысяч новых китайских легковых авто и 217 тысяч подержанных. При этом наблюдается противоположная динамика: продажи новых машин упали на 27,6%, тогда как сектор подержанных автомобилей показал рост на 39,3%.

Структура продаж меняется в пользу подержанных автомобилей. Доля новых машин снизилась на 11,2 процентного пункта и составила 72%, в то время как доля поддержанных увеличилась до 28%.

Снижение доли новых автомобилей наблюдается среди всех брендов. Наиболее выраженное падение зафиксировано у Exeed (минус 23,4 п.п.), Tank (минус 17,5 п.п.) и Geely (минус 16 п.п.). Минимальные изменения показал GAC (минус 5,7 п.п.).

Данная тенденция может быть связана с общим увеличением цен на новые автомобили, что заставляет покупателей переключаться на вторичный рынок. Ожидается, что в дальнейшем этот тренд будет усиливаться: дилеры отменяют скидки, а новые ставки утильсбора вступят в силу с начала декабря.

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

Источник:  НАПИ
Ушакова Ирина
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
27.11.2025 
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
