Таможня Приморья перешла на круглосуточный режим — есть причина

Рост импорта автомобилей вынудил таможню Приморья работать без перерыва

В Приморском крае наблюдается настоящий автомобильный бум. Из-за резкого увеличения потока ввозимых иномарок таможенные посты Владивостока и Уссурийска были вынуждены полностью перейти на круглосуточный режим работы.

Это экстренная мера позволит владельцам автомобилей подавать документы в любое время суток, а самим службам – успевать обрабатывать возросшее число деклараций.

Статистика подтверждает беспрецедентный рост: только за последние дни ноября Уссурийская таможня оформила почти 12 тысяч автомобилей, что в четыре раза превышает показатели прошлого года.

В целом с начала года через ее пункты пропуска прошло уже около 65 тысяч машин для личного пользования. Власти Владивостока сообщают о еще более масштабных цифрах – с января здесь оформлено порядка 311,5 тысяч иномарок, а за тот же период ноября импорт вырос на 37%. Пиковая нагрузка достигает двух тысяч автомобилей в сутки.

Для борьбы с автопотоком таможня усилила рабочие смены и привлекла дополнительных сотрудников из других регионов Дальнего Востока. Несмотря на колоссальную нагрузку, службы делают все возможное, чтобы автовладельцы смогли забрать свои транспортные средства в установленные сроки.

Автовладельцы стремятся успеть оформить свои автомобили до 1 декабря, даты вступления новых правил утилизационного сбора.

Источник:  РИА Новости
0