Продажи премиум-автомобилей в России внезапно начали расти

«Автостат»: продажи премиальных авто в РФ идут вверх впервые за год

В октябре 2025 года в России было продано 17,6 тысяч новых автомобилей премиум-сегмента, что на 13% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года. Эксперты агентства отмечают, что это первый рост продаж премиальных машин за последний год.

Положительная динамика наблюдалась в премиум-сегменте в последний раз в октябре 2024 года (+37%), после чего в ноябре началось непрерывное снижение. В этом октябре рыночная доля премиум-сегмента в России впервые с мая 2024 года превысила 10% и составила 10,6%.

По словам аналитиков «Автостата», рост связан с грядущим введением нового утильсбора с 1 декабря, который затронет многие премиальные автомобили, особенно с мощностью двигателя 160 л.с. и более.

Среди наиболее популярных марок в премиум-сегменте в октябре первое место занял Exeed с 2863 проданных автомобилей, что на 16% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте BMW с 2344 экземплярами (+44% к октябрю 2024 года), на третьем Tank (2296 шт.; −17%).

В пятерку также вошли Hongqi (1698 шт.; +97%) и Voyah (1576 шт.; +187%). Более 1 тысячи автомобилей также реализовали Lixiang (1439 шт.; −40%) и Mercedes-Benz (1258 шт.; +45%).

