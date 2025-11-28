#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России обновят систему фиксации нарушений ПДД
28 ноября
В России обновят систему фиксации нарушений ПДД
В МВД РФ заявили о модернизации системы...
ГАЗ‑13Б
28 ноября
Зачем СССР скопировал американский Packard — история Чайки ГАЗ-13
Чайка первого поколения максимально приблизила...
Популярный автопроизводитель впервые за несколько лет столкнулся с убытками
28 ноября
Популярный автопроизводитель впервые за несколько лет столкнулся с убытками
Компания Li Auto сообщила о чистом убытке в...

Продажи премиум-автомобилей в России внезапно начали расти

«Автостат»: продажи премиальных авто в РФ идут вверх впервые за год

В октябре 2025 года в России было продано 17,6 тысяч новых автомобилей премиум-сегмента, что на 13% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года. Эксперты агентства отмечают, что это первый рост продаж премиальных машин за последний год.

Рекомендуем
Belgee X50 или Tenet T4 — чем отличаются эти бюджетные кроссоверы

Положительная динамика наблюдалась в премиум-сегменте в последний раз в октябре 2024 года (+37%), после чего в ноябре началось непрерывное снижение. В этом октябре рыночная доля премиум-сегмента в России впервые с мая 2024 года превысила 10% и составила 10,6%.

По словам аналитиков «Автостата», рост связан с грядущим введением нового утильсбора с 1 декабря, который затронет многие премиальные автомобили, особенно с мощностью двигателя 160 л.с. и более.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Среди наиболее популярных марок в премиум-сегменте в октябре первое место занял Exeed с 2863 проданных автомобилей, что на 16% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте BMW с 2344 экземплярами (+44% к октябрю 2024 года), на третьем Tank (2296 шт.; −17%).

В пятерку также вошли Hongqi (1698 шт.; +97%) и Voyah (1576 шт.; +187%). Более 1 тысячи автомобилей также реализовали Lixiang (1439 шт.; −40%) и Mercedes-Benz (1258 шт.; +45%).

Ранее «За рулем» сообщал, что дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 5
28.11.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0