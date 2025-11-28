Сколько будет стоить новый кроссовер Voyah: прогноз эксперта

#
28 ноября
Флагманский кроссовер Voyah Taishan, который был анонсирован для российского рынка, может обойтись покупателям примерно в 10 млн рублей, как сообщил основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

По его мнению, с учетом ценовой политики дилеров, таможенных расходов и уровня конкуренции стоимость может находиться в диапазоне 9-10 млн рублей. Рогов отметил, что важно избежать ситуации, похожей на ту, что произошла с моделью Voyah Free, когда цена на старте составляла 10 млн рублей, а затем, благодаря скидкам и госпрограммам, снизилась до 8 млн, что негативно повлияло на остаточную стоимость и доверие покупателей.

Voyah Taishan был представлен в России 18 ноября 2025 года. Автомобиль выполнен в традиционном для бренда стиле, а его передняя часть напоминает модель Voyah Passion L. Сзади расположены узкие фонари, а сам кроссовер оснащен системой полного привода и гибридным двигателем, который выдает общую мощность в 517 л.с. Запас хода составляет 1120 км.

В базовой комплектации предусмотрены пневмоподвеска и три ряда сидений, а также предлагается восемь вариантов окраски кузова и три цветовых решения для интерьера: красная, белая и коричневая кожа.

Ранее «За рулем» сообщал, что дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei.

