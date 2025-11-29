УАЗы могут получить дистанционный пуск двигателя

УАЗ начал использовать российские устройства ЭРА-ГЛОНАСС на всех автомобилях

Ульяновский автозавод начал применять российские устройства с функцией вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), сообщила пресс-служба предприятия.

Новые УВЭОС производятся ФГУП «НАМИ» и имеют стандартный функционал системы ЭРА-ГЛОНАСС (передача данных о ДТП для экстренного реагирования), а также в них заложены функции телематических сервисов, позволяющие при необходимости видеть автомобиль на карте и улучшать потребительские свойства – например, «прописать» дистанционный пуск двигателя, отмечают во ФГУП «НАМИ».

На конвейер УАЗа уже поставлено свыше 20 тысяч таких устройств. В модулях применены отечественные компоненты и ПО российской разработки. В ходе испытаний эти УВЭОС показали высокую степень надежности, подчеркивают на УАЗе. Модули интегрируются во все автомобили, собранные на заводе. Напомним, сейчас УАЗ выпускает внедорожники под собственным брендом и линейку Sollers, базирующуюся на решениях JAC.

