Двадцатилетние машины в России сравнялись по продажам с новыми

НАПИ: в России продается столько же 20-летних автомобилей, сколько новых

В 2025 году в России объемы продаж автомобилей возрастом старше 20 лет практически достигли уровней новых машин.

Согласно данным маркетингового агентства НАПИ, с января по октябрь 2025 года было продано 0,93 миллиона таких автомобилей, что лишь на 0,12 миллиона меньше, чем количество новых автомобилей.

В 2024 году разница между этими категориями составила 0,49 миллиона единиц. Всего за указанный период было реализовано 4,88 миллиона подержанных автомобилей.

Наибольшее падение продаж наблюдается у автомобилей в возрасте 16−20 лет и 7−10 лет, тогда как машины старше 20 лет и в возрасте 11−15 лет демонстрируют рост продаж.

