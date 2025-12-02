Эти автомобили массово «превратились в кирпичи»: причины

В России произошел массовый сбой у автомобилей Porsche

Массовый сбой произошел с автомобилями Porsche в России: машины не заводятся. Об этом Autonews.ru сообщили в российском сообществе Porsche Macan Club.

«Проблема с запуском действительно существует, но уже решена – нужно самостоятельно отключить блок VTS (Vehicle Tracking System – фирменная охранная система автомобилей Porsche)», – рассказал представитель Porsche Macan Club.

Наличие проблемы подтвердили РБК в дилерском центре «Рольф». Причина – блокировка штатной сигнализации через спутник.

«Связь отсутствует по всем моделям. Любой автомобиль может быть заблокирован. Обойти блокировку на сегодняшний день можно путем перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором», – говорится в сообщении.

Специалисты выясняют причину блокировок. Как отметили в «Рольф», «существует вероятность, что это было сделано сознательно».

Компания Porsche приостановила свою деятельность в России после начала военной операции на Украине в 2022 году. Однако с тех пор машины немецкой марки дилеры завозят на российский рынок по схеме параллельного импорта. Кроме новых машин в Россию доставляют и подержанные Porsche.

