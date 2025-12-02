#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Эти автомобили массово «превратились в кирпичи»: причины

В России произошел массовый сбой у автомобилей Porsche

Массовый сбой произошел с автомобилями Porsche в России: машины не заводятся. Об этом Autonews.ru сообщили в российском сообществе Porsche Macan Club.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
«Проблема с запуском действительно существует, но уже решена – нужно самостоятельно отключить блок VTS (Vehicle Tracking System – фирменная охранная система автомобилей Porsche)», – рассказал представитель Porsche Macan Club.

Рекомендуем
Таких машин мы еще не видели! — 6 главных новинок зимы

Наличие проблемы подтвердили РБК в дилерском центре «Рольф». Причина – блокировка штатной сигнализации через спутник.

«Связь отсутствует по всем моделям. Любой автомобиль может быть заблокирован. Обойти блокировку на сегодняшний день можно путем перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором», – говорится в сообщении.

Специалисты выясняют причину блокировок. Как отметили в «Рольф», «существует вероятность, что это было сделано сознательно».

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Компания Porsche приостановила свою деятельность в России после начала военной операции на Украине в 2022 году. Однако с тех пор машины немецкой марки дилеры завозят на российский рынок по схеме параллельного импорта. Кроме новых машин в Россию доставляют и подержанные Porsche.

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 333
02.12.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0