Конь педальный: протестировали новый транспорт курьеров!

Журналисты оценили педальный квадрицикл для доставки Honda eQuad

Американское автомобильное издание Car and Driver оценило на ходу транспортное средство под названием eQuad.

В России eQuad считался бы квадрициклом категории B1. У него четыре колеса, быстросменные батареи, мотоциклетный руль и педали в помощь электротяге – а еще их можно вращать назад, «нагоняя» заряд. Это чудо в июне представила Honda, причем eQuad функционирует в рамках отдельного сервиса Fastport, который сдает такие машины в долгосрочную аренду. eQuad позиционируется как «доставщик последней мили», предназначенный для езды по велодорожкам и не требующий регистрации.

Есть две версии с одинаковыми габаритами, но разной грузоподъемностью – 145 и 295 кг. Американские журналисты катались на «старшей» – правда, обошлись поездкой на порожней машине, без загрузки.

Им понравились продуманная приборка, спасающий от жары вентилятор, опциональный обогрев ручек руля, удобство пользования створками грузового отсека. Пара сменных аккумуляторов по 10 кг каждый извлекается за считаные секунды.

Но вот руль без усилителя на разворотах показался тяжеловатым, а сама машина – слишком громоздкой для использования на велодорожках.

Кроме того, машина медленнее остальных СИМ (максималка 19 км/ч), а запас хода, даже с учетом системы рекуперации, составляет «до 37 км». Словом, чтобы такую штуку смогли использовать американские, европейские или российские курьеры, Хонде предстоят серьезные доработки...