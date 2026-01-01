Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Врач рассказал, чем может быть опасен подогрев сидений в автомобиле
1 января
Врач рассказал, чем может быть опасен подогрев сидений в автомобиле
Врач Тяжельников: Подогревать сиденья в машине...
Как понять, какой дизель продают на АЗС?
1 января
Как понять, какой дизель продают на АЗС?
В начале зимы этот вопрос остро встает для...
Aspark Owl Roadster
1 января
2000 «лошадей» и 1,72 секунды до «сотни» — нереально крутой гиперкар из Японии
Aspark Owl Roadster мощностью 1953 сил побил...

Конь педальный: протестировали новый транспорт курьеров!

Журналисты оценили педальный квадрицикл для доставки Honda eQuad

Американское автомобильное издание Car and Driver оценило на ходу транспортное средство под названием eQuad.

Рекомендуем
Таксист, курьер, дальнобойщик… — кто из них опаснее на дороге

В России eQuad считался бы квадрициклом категории B1. У него четыре колеса, быстросменные батареи, мотоциклетный руль и педали в помощь электротяге – а еще их можно вращать назад, «нагоняя» заряд. Это чудо в июне представила Honda, причем eQuad функционирует в рамках отдельного сервиса Fastport, который сдает такие машины в долгосрочную аренду. eQuad позиционируется как «доставщик последней мили», предназначенный для езды по велодорожкам и не требующий регистрации.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Есть две версии с одинаковыми габаритами, но разной грузоподъемностью – 145 и 295 кг. Американские журналисты катались на «старшей» – правда, обошлись поездкой на порожней машине, без загрузки.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Им понравились продуманная приборка, спасающий от жары вентилятор, опциональный обогрев ручек руля, удобство пользования створками грузового отсека. Пара сменных аккумуляторов по 10 кг каждый извлекается за считаные секунды.

Но вот руль без усилителя на разворотах показался тяжеловатым, а сама машина – слишком громоздкой для использования на велодорожках.

Кроме того, машина медленнее остальных СИМ (максималка 19 км/ч), а запас хода, даже с учетом системы рекуперации, составляет «до 37 км». Словом, чтобы такую штуку смогли использовать американские, европейские или российские курьеры, Хонде предстоят серьезные доработки...

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Car and Driver
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19
01.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0