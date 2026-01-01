Этот кемпер-прицеп поражает универсальностью и ценой

Кемпер всего за $5 тысяч: австралийцы создали идеальный прицеп для туризма и работы

Австралийская компания Stockman представила All Roada – универсальный компактный кемпер-трейлер, который меняет представление о бюджетных путешествиях.

Зарекомендовав себя за почти 20 лет работы, компания создала не просто прицеп, а многофункциональную платформу для отдыха и хозяйства.

В основе All Roada лежит прочное оцинкованное шасси, дополненное внедорожными шинами и 15-дюймовыми дисками. Такая конструкция позволила сохранить доступную цену: базовая версия стоит около 4900 долларов. За эти деньги вы получаете надежную основу, которую можно адаптировать под любые задачи.

Готовый кемпинг-комплект обойдется дороже – примерно 8450 долларов, но откроет доступ к полноценному жилому пространству.

Кемпер All Roada

Над основным корпусом установлена рама для крепления палатки, а сам прицеп превращается в мобильный склад. Вместительный короб из переработанного пластика толщиной до 8 мм рассчитан на десятки лет службы и устойчив к ультрафиолету. Здесь можно хранить снаряжение, продукты, портативные солнечные панели или даже использовать пространство как основу для спального места.

Универсальность – главный козырь All Roada. Сняв палатку, вы получите удобный прицеп для перевозки каяков, велосипедов, инструментов или стройматериалов. Фермеры оценят его как помощника в хозяйстве: от перевозки кормов для животных до транспортировки панелей при ремонте изгородей.

