Кемпер All Roada
1 января
Этот кемпер-прицеп поражает универсальностью и ценой
Этот кемпер-прицеп поражает универсальностью и ценой

Кемпер всего за $5 тысяч: австралийцы создали идеальный прицеп для туризма и работы

Австралийская компания Stockman представила All Roada – универсальный компактный кемпер-трейлер, который меняет представление о бюджетных путешествиях.

Зарекомендовав себя за почти 20 лет работы, компания создала не просто прицеп, а многофункциональную платформу для отдыха и хозяйства.

В основе All Roada лежит прочное оцинкованное шасси, дополненное внедорожными шинами и 15-дюймовыми дисками. Такая конструкция позволила сохранить доступную цену: базовая версия стоит около 4900 долларов. За эти деньги вы получаете надежную основу, которую можно адаптировать под любые задачи.

Готовый кемпинг-комплект обойдется дороже – примерно 8450 долларов, но откроет доступ к полноценному жилому пространству.

Кемпер All Roada
Кемпер All Roada

Над основным корпусом установлена рама для крепления палатки, а сам прицеп превращается в мобильный склад. Вместительный короб из переработанного пластика толщиной до 8 мм рассчитан на десятки лет службы и устойчив к ультрафиолету. Здесь можно хранить снаряжение, продукты, портативные солнечные панели или даже использовать пространство как основу для спального места.

Универсальность – главный козырь All Roada. Сняв палатку, вы получите удобный прицеп для перевозки каяков, велосипедов, инструментов или стройматериалов. Фермеры оценят его как помощника в хозяйстве: от перевозки кормов для животных до транспортировки панелей при ремонте изгородей.

Источник:  Autoevolution
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Stockman Products
01.01.2026 
Фото:Stockman Products
