#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Эти машины собирают в России: называем бренды

Аналитик Целиков: На всех автозаводах в РФ выпускают 50 моделей

Антон Алиханов, руководитель Минпромторга, сообщил, что российская автомобильная промышленность производит более 20 брендов легковых машин и около 50 моделей.

Рекомендуем
Таких машин мы еще не видели! — 6 главных новинок зимы

Сергей Целиков, глава «Автостата», подтвердил эту информацию ссылаясь на открытые данные и данные производителей.

В России в 2024-2025 годах ожидается выпуски или продолжается сборка автомобилей таких брендов как Lada, УАЗ, Москвич, Solaris, Evolute, Aurus, Sollers, Xcite, Haval, Chery, Tenet, Jaecoo, Omoda, Exeed, Jetour, Voyah, Kaiyi, SWM, BAIC, АмберАвто, Eonix, Changan, JAC, VGV и Soueast.

Также на российский рынок поступают автомобили, собранные в Беларуси под брендом Belgee.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В некоторых случаях выпуск ограничивался малыми партиями или тестовыми сериями, как, например, небольшая серия автомобилей BMW, собранная на «Автоторе» из ранее поставленных комплектов.

В стадии подготовки находится проект по сборке электрокара «Атом». Обсуждаются планы по локализации моделей Hongqi и возрождению марки Волга.

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АГР
Количество просмотров 3548
02.12.2025 
Фото:АГР
Поделиться:
Оцените материал:
0