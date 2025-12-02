Эти машины собирают в России: называем бренды

Аналитик Целиков: На всех автозаводах в РФ выпускают 50 моделей

Антон Алиханов, руководитель Минпромторга, сообщил, что российская автомобильная промышленность производит более 20 брендов легковых машин и около 50 моделей.

Сергей Целиков, глава «Автостата», подтвердил эту информацию ссылаясь на открытые данные и данные производителей.

В России в 2024-2025 годах ожидается выпуски или продолжается сборка автомобилей таких брендов как Lada, УАЗ, Москвич, Solaris, Evolute, Aurus, Sollers, Xcite, Haval, Chery, Tenet, Jaecoo, Omoda, Exeed, Jetour, Voyah, Kaiyi, SWM, BAIC, АмберАвто, Eonix, Changan, JAC, VGV и Soueast.

Также на российский рынок поступают автомобили, собранные в Беларуси под брендом Belgee.

В некоторых случаях выпуск ограничивался малыми партиями или тестовыми сериями, как, например, небольшая серия автомобилей BMW, собранная на «Автоторе» из ранее поставленных комплектов.

В стадии подготовки находится проект по сборке электрокара «Атом». Обсуждаются планы по локализации моделей Hongqi и возрождению марки Волга.

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте