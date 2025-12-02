Как понять, что пора менять антифриз?
Практически все водители знают об опасности отклонений в работе системы охлаждения ДВС, ведь это может привести к перегреву и капитальному ремонту мотора. Именно поэтому так важно знать о «симптомах», указывающих на необходимость замены антифриза.
Первый и главный из них – изменение цвета охлаждающей жидкости. Если она потеряла прозрачность и приобрела коричневатый оттенок, значит процесс коррозии в системе охлаждения начался – пора менять антифриз с обязательной промывкой системы. Черный оттенок говорит о постепенном разрушении резиновых патрубков, возможно, вы залили некачественную жидкость с агрессивными присадками, вердикт – замена с промывкой.
Появление в жидкости взвеси, хлопьев или пены также указывает на деградацию антикоррозионных присадок – меняем антифриз.
О необходимости сервисного обслуживания говорит появление на поверхности жидкости и внутренних стенках расширительного бачка масляных разводов. И это очень плохой признак, связанный с попаданием моторного масла в систему охлаждения. Ремонтируйте ДВС и меняйте охлаждающую жидкость.
Если антифриз становится вязким или желеобразным, что особенно заметно в районе крышки расширительного бачка, значит он потерял свои свойства и его пора поменять.
При замене антифриза, настоятельно рекомендуем предпочитать только высококачественные продукты, соответствующие строгим международным спецификациям и предписаниям производителя вашего автомобиля.
