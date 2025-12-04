#
Расходы россиян на подержанные машины установили исторический рекорд

«Газпромбанк Автолизинг»: в октябре на б/у авто жители РФ потратили ₽825 млрд

Расходы россиян на автомобили с пробегом в октябре 2025 года выросли на 30% по сравнению с сентябрем и составили рекордные 825 млрд рублей, сказано в исследовании, проведенном компанией «Газпромбанк Автолизинг» совместно с агентством «Автостат».

В середине осени сумма затрат увеличилась на 17,2% по сравнению с октябрем 2024 года и на 29,4% по сравнению с сентябрем 2025 года.

Таким образом, текущие расходы на подержанные автомобили стали самыми высокими в истории российского рынка, превысив прежний рекорд, установленный в октябре прошлого года (704 млрд рублей).

Наибольшую долю в рыночной стоимости составляют автомобили возрастом до пяти лет. В октябре на них было затрачено 290,8 млрд рублей, что составляет 35,2% от общей суммы расходов. Эта доля увеличилась с 33,6% в сентябре. Доля машин возрастом от 5 до 9 лет также немного возросла (с 30,6% в сентябре до 31,1% в октябре), их покупка обошлась в 256,6 млрд рублей.

Напротив, доля «старых» автомобилей (от 10 лет и старше) снизилась более чем на два процентных пункта (с 35,8% в сентябре до 33,7% в октябре); на такие машины в октябре было потрачено 277,8 млрд рублей.

Сергей Удалов, исполняющий обязанности директора агентства «Автостат», отметил, что отложенный спрос на автомобили, сформировавшийся в последние месяцы, стал одной из причин повышения продаж.

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

Источник:  ТАСС
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
