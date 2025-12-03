«ИИ-революция — 2025»: искусственный интеллект приходит на помощь автобизнесу

#
4 декабря в Москве состоится крупное мероприятие, посвященное IT- и AI-решениям в автобизнесе. Это будет форум «ИИ-революция в автобизнесе – 2025», организатором которого выступает агентство «Автостат», а стратегическим информационным партнером является издание «За рулем».

На конференции будет проходить рассмотрение реальных кейсов применения искусственного интеллекта в автобизнесе. В частности, один из кейсов будет посвящен ИИ-агентам в чатах, а именно тому, как с их помощью уменьшить нагрузку на персонал и увеличить конверсию.

Еще один кейс продемонстрирует технологии, помогающие в автокредитовании. Гости мероприятия узнают, как клиенту заполнить анкету через Госуслуги за 2 минуты и за 5 минут получить кредитное решение от банков. При этом подписать документы можно дистанционно и легально, не тратя время на бумажную волокиту.

Также планируется к рассмотрению кейс о работе ИИ на автодилера. Эксперты подробно расскажут о том, что делать, чтобы ИИ помогал зарабатывать, как с его помощью управлять бизнесом и как при помощи агентов анализировать конкурентов.

Кроме этого, один из участников мероприятия поделится опытом оптимизации ежедневной работы дистрибьютора и дилера при помощи современных технологий.

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

Источник:  пресс-служба агентства «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
03.12.2025 
Фото:freepik / freepik
