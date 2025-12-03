Понадеялся на автопилот: автомобиль почти довез пьяного водителя домой

В Китае автопилот Avatr 11 почти довез пьяного водителя до дома

Недавно в Китае произошел резонансный инцидент с участием электрического кроссовера Avatr 11, который пытался довезти пьяного владельца и его друга до дома из ресторана, используя функцию интеллектуальной навигации.

Однако автомобиль остановился в тоннеле, создав опасную ситуацию на дороге.

Кроссовер, управляемый автопилотом, не смог завершить маршрут, поскольку водитель должен внимательно следить за ситуацией и держать руки на руле.

В ходе поездки оба мужчины уснули. Система мониторинга состояния водителя зафиксировала это и попыталась разбудить их с помощью звуковых сигналов. После нескольких неудачных попыток автомобиль включил аварийку, замедлил скорость и остановился.

Прибывшие на место полицейские были вынуждены разбудить мужчин, которые не подозревали о произошедшем. Водителю теперь грозит уголовная ответственность и возможное заключение, так как его уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму. В лучшем сценарии он получит штраф в размере 1 тысячи юаней (около 11 тысяч рублей) и будет лишен прав на полгода.

Представители министерства общественной безопасности КНР отметили, что полностью полагаться на автопилот не только неблагоразумно, но и незаконно, возложив всю ответственность за инцидент на владельца автомобиля.

