Этот надежный японский кроссовер снова можно купить в России

Новые Subaru Forester появились на российском рынке по цене от 3,8 млн рублей

Популярный кроссовер Subaru Forester, известный своей надежностью и внедорожными качествами, официально в Россию больше не поставляется, но при этом доступен по схеме параллельного импорта.

На классифайдах представлены модели прошлого, пятого, и актуального, шестого поколений, а их стоимость начинается от 3,79 миллиона рублей.

К примеру, компания из Владивостока готова привезти под заказ Forester пятого поколения в комплектации Elegance ES примерно за эту сумму. Автомобиль будет леворульным и оснащен 2-литровым 150-сильным двигателем, вариатором и полным приводом. В список оснащения войдет кожаная отделка салона и руля, современная медиасистема, камера заднего вида, панорамный люк и электронный стояночный тормоз.

Subaru Forester

Цены заметно колеблются в зависимости от города. Так, в Москве автомобиль предыдущего, четвертого поколения с системой безопасности EyeSight предлагают минимум за 3,9 млн рублей. В крымских городах аналогичная машина стоит уже от 3,99 млн, а в Сочи, Перми или Воронеже цена доходит до 4,29 млн рублей.

Новейшее, шестое поколение Forester обойдется еще дороже. Самый доступный вариант с 1,8-литровым турбомотором на 177 л.с. можно найти в Краснодаре примерно за 4 млн рублей. Гибридная версия с электромоторами и 2,5-литровым двигателем оценивается минимум в 4,2 млн.

Subaru Forester

Особняком стоит специфическая модификация с 2-литровым 136-сильным атмосферным мотором, которая не подпадает под повышенный утильсбор. В максимальной комплектации ее цена доходит до 6,79 млн рублей в Москве и почти 7 млн в Нижнем Новгороде, где такой автомобиль уже есть в наличии.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»