Этот надежный японский кроссовер снова можно купить в России

Новые Subaru Forester появились на российском рынке по цене от 3,8 млн рублей

Популярный кроссовер Subaru Forester, известный своей надежностью и внедорожными качествами, официально в Россию больше не поставляется, но при этом доступен по схеме параллельного импорта.

Самые доступные и надежные б/у авто — рейтинг машин на ходу за 300 тыс. руб.

На классифайдах представлены модели прошлого, пятого, и актуального, шестого поколений, а их стоимость начинается от 3,79 миллиона рублей.

К примеру, компания из Владивостока готова привезти под заказ Forester пятого поколения в комплектации Elegance ES примерно за эту сумму. Автомобиль будет леворульным и оснащен 2-литровым 150-сильным двигателем, вариатором и полным приводом. В список оснащения войдет кожаная отделка салона и руля, современная медиасистема, камера заднего вида, панорамный люк и электронный стояночный тормоз.

Subaru Forester
Subaru Forester

Цены заметно колеблются в зависимости от города. Так, в Москве автомобиль предыдущего, четвертого поколения с системой безопасности EyeSight предлагают минимум за 3,9 млн рублей. В крымских городах аналогичная машина стоит уже от 3,99 млн, а в Сочи, Перми или Воронеже цена доходит до 4,29 млн рублей.

Новейшее, шестое поколение Forester обойдется еще дороже. Самый доступный вариант с 1,8-литровым турбомотором на 177 л.с. можно найти в Краснодаре примерно за 4 млн рублей. Гибридная версия с электромоторами и 2,5-литровым двигателем оценивается минимум в 4,2 млн.

Subaru Forester
Subaru Forester

Особняком стоит специфическая модификация с 2-литровым 136-сильным атмосферным мотором, которая не подпадает под повышенный утильсбор. В максимальной комплектации ее цена доходит до 6,79 млн рублей в Москве и почти 7 млн в Нижнем Новгороде, где такой автомобиль уже есть в наличии.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:Subaru
Количество просмотров 806
03.12.2025 
Фото:Subaru
Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21