Китайские умные очки наводят «резкость» и снимают видео в 4K

Li Auto выпустила для водителей умные очки с искусственным интеллектом за $280

Китайский автопроизводитель Li Auto вышел на рынок носимой электроники, представив свои первые умные очки Livis.

Названные в честь виртуального помощника из «Железного человека», они позиционируются как стильный технологичный аксессуар, глубоко интегрированный с экосистемой автомобилей компании.

Устройство весом всего 36 грамм выполнено в классической оправе и оснащено линзами Zeiss с поддержкой онлайн-подбора диоптрий.

Очки предлагают множество сценариев использования, от обычной коррекции зрения до фотохромных и солнцезащитных линз. Время автономной работы достигает 18,8 часов, а заряжать их можно как в беспроводном футляре, так и прямо в автомобиле Li Auto с помощью быстрой беспроводной зарядки.

Важной особенностью Livis стала их связь с машиной. Через Bluetooth и 5G очки подключаются к бортовой системе, позволяя водителю голосом управлять различными функциями на расстоянии до 100 метров. Можно открыть двери, включить климат-контроль или проверить запас хода, даже не доставая ключ. Также очки оснащены камерой для съемки фото и видео 4K со стабилизацией.

Стартовая цена новинки составляет 1999 юаней (около 22 тыс. рублей).

