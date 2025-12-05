Спрос на подержанные иномарки вырос почти вдвое: какие авто покупают россияне

«Автостат»: импорт легковых авто с пробегом в РФ увеличился на 83%

В ноябре 2023 года в Россию прибыли 59,8 тысячи автомобилей с пробегом старше трех лет, что на 83% больше по сравнению с ноябрем 2022 года. Данный рост обусловлен изменением дат введения новых тарифов утильсбора: в прошлом году изменения вступили в силу 1 октября, в этом – 1 декабря, что привело к изменению пиков ввоза.

За 11 месяцев текущего года в Россию ввезено уже 442,6 тысячи подержанных автомобилей, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более половины ввезенных автомобилей (51,3%) достаточно новые, выпущенные в 2021-2022 годах.

Распределение по рулевому управлению также близко: 54% автомобилей с левым рулем и 46% – с правым. В основном, «левый руль» у свежих машин, в то время как «правый» – у авто различных годов выпуска. Что касается направлений импорта, наибольшую долю составляют автомобили из Японии – 43,4% (192 тыс. ед.). На втором месте находится Южная Корея (22,8%, или более 100 тыс.), а третью позицию занимает Китай (15,9%, или почти 70 тыс. авт.).

По маркам, наибольшей популярностью пользуется Toyota: в ноябре ввезли 10,4 тысячи, а с начала года – почти 87 тысяч автомобилей, причем более 80% из них имеют правое рулевое управление. Далее по списку идет Honda с чуть меньше 7,5 тыс. единиц в ноябре и почти 70 тыс. за год, из которых 83% также с правым рулем. На третьем месте BMW: в ноябре 6,8 тысячи, а всего за 11 месяцев – 42 тыс. автомобилей, причем если рассматривать только машины с левым рулем, BMW оказывается на первой позиции.

В топ-10 по ввозу также входят марки Kia, Volkswagen, Mercedes-Benz, Hyundai, Audi, Nissan и Mazda. Несмотря на общий рост интереса к большинству брендов, только Nissan показал снижение ввозимых автомобилей.

