Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Власти Белоруссии дали разъяснения насчет бренда Zubr

В белорусских медиа (а потом и в российских) на этой неделе активно обсуждалась новость о скором начале сборки автомобилей китайской марки Zubr на предприятии СП «Юнисон». Сообщалось, что на площадке планировали локализовать сразу несколько моделей данного бренда. Однако эта информация не нашла официального подтверждения.

Атом стартует: рассказываем, что будет у него в салоне

Распашные двери без центральных стоек, руль-штурвал со встроенным экраном и проекционный дисплей на лобовом стекле — вот лишь часть особенностей салона электромобиля Атом, стартующего на заводе «Москвич» в декабре 2025 года.

За дефорсирование двигателя машины будут штрафовать: что об этом известно

В ноябре 2025 года в информационном пространстве начали активно обсуждать дефорсирование двигателей на импортируемых автомобилях. Эксперты компании Migtorg рассказали, какие последствия могут возникнуть от этой, на первый взгляд, безобидной процедуры для автовладельцев.

Машины нескольких популярных марок теперь будут собирать в РФ: подробности

На российских сборочных предприятиях началаcь сборка автомобилей китайских брендов Jetour, Changan и Soueast. Данная информация была представлена в отчете Минпромторга России о работе отечественных производственных площадок.

В России предложили запретить платные парковки у многоквартирных домов

В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает запретить платные парковки в жилых зонах многоквартирных домов по всей России. На данный момент возможность введения такого запрета зависит от решений региональных властей, однако депутаты стремятся поднять этот вопрос на федеральном уровне.

