О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Власти Белоруссии дали разъяснения насчет бренда Zubr

В белорусских медиа (а потом и в российских) на этой неделе активно обсуждалась новость о скором начале сборки автомобилей китайской марки Zubr на предприятии СП «Юнисон». Сообщалось, что на площадке планировали локализовать сразу несколько моделей данного бренда. Однако эта информация не нашла официального подтверждения.

Атом стартует: рассказываем, что будет у него в салоне

Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

Распашные двери без центральных стоек, руль-штурвал со встроенным экраном и проекционный дисплей на лобовом стекле — вот лишь часть особенностей салона электромобиля Атом, стартующего на заводе «Москвич» в декабре 2025 года.

За дефорсирование двигателя машины будут штрафовать: что об этом известно

В ноябре 2025 года в информационном пространстве начали активно обсуждать дефорсирование двигателей на импортируемых автомобилях. Эксперты компании Migtorg рассказали, какие последствия могут возникнуть от этой, на первый взгляд, безобидной процедуры для автовладельцев.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Машины нескольких популярных марок теперь будут собирать в РФ: подробности

На российских сборочных предприятиях началаcь сборка автомобилей китайских брендов Jetour, Changan и Soueast. Данная информация была представлена в отчете Минпромторга России о работе отечественных производственных площадок.

В России предложили запретить платные парковки у многоквартирных домов

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает запретить платные парковки в жилых зонах многоквартирных домов по всей России. На данный момент возможность введения такого запрета зависит от решений региональных властей, однако депутаты стремятся поднять этот вопрос на федеральном уровне.

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки.

07.12.2025 
