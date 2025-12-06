БРЕНД ГОДА
Голосуйте за лучший бренд автоэлектроники

Назовите лучший бренд автоэлектроники в рамках Премии Бренд Года «За рулем»

Осталось не так много времени, чтобы выбрать наиболее качественных производителей автомобильных товаров, расходных материалов и запчастей в рамках премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем». Голосование за финалистов закончится уже завтра – 6 декабря.

  • А сегодня обязательно проголосуйте за лучший бренд автоэлектроники по ссылке.
  • «За рулем» можно читать и в MAX

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

06.12.2025 
