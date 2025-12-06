Голосуйте за лучший бренд автоэлектроники
Назовите лучший бренд автоэлектроники в рамках Премии Бренд Года «За рулем»
Осталось не так много времени, чтобы выбрать наиболее качественных производителей автомобильных товаров, расходных материалов и запчастей в рамках премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем». Голосование за финалистов закончится уже завтра – 6 декабря.
- А сегодня обязательно проголосуйте за лучший бренд автоэлектроники по ссылке.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
46
06.12.2025
Поделиться:
Оцените материал:
0