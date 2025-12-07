Как правильно мыть автомобиль зимой? Важные особенности

Эксперт Петров перечислил нюансы зимней мойки автомобиля

Поддерживать чистоту автомобиля нужно в любое время года.

Однако в зимнее время из-за низких температур и реагентов процесс мойки приобретает некоторые особенности.

Эксперт Александр Петров рассказал, как правильно мыть машину зимой, при какой температуре и о том, какие проблемы могут возникнуть после мойки, а также как защитить кузов от реагентов и соли.

Комментарий эксперта

Александр Петров, директор департамента по работе с партнерами СТО «UREMONT»:

– Зима в России уже который год характеризуется переменными осадками, порой с сильным и мокрым снегом. Однако даже в таких условиях нет нужды заезжать на мойку каждые два дня. Достаточно посещать её примерно раз в неделю, выбирая при этом теплые боксы или закрытые паркинги с постами самообслуживания. В таких условиях можно спокойно сбить реагенты и грязь теплой водой, не рискуя получить дополнительные проблемы.

Особое внимание стоит уделять зоне колесных арок, где чаще всего собирается плотная смесь снега и химии. Именно она разлетается по низу кузова и ускоряет коррозию быстрее всего.

Мыть автомобиль на открытых постах в сильный мороз не лучшая идея. После такой процедуры вы почти наверняка получите замерзшие дверные ручки, уплотнители, замки или даже приводы зеркал и стеклоподъемников, а это уже прямой путь к внеплановой поездке в сервис. Такие мелкие, на первый взгляд, элементы зимой страдают чаще других.

Лучше планировать мойку на дни с небольшой положительной температурой или около нуля. Заезжая в тёплый бокс, дайте кузову немного времени, чтобы адаптироваться к смене условий. Пяти семи минут достаточно, чтобы избежать резкого перепада температуры. Если сразу плеснуть тёплой водой на промерзший металл, то высок риск появления микротрещин на лакокрасочном покрытии, которые весной превратятся в сколы и первые следы ржавчины.

После мойки возьмите за привычку небольшой обязательный ритуал. Откройте все двери, протрите уплотнители и края проёмов микрофиброй, уберите влагу из пазов стеклоподъёмников и из ниш под ручками, уделите время замкам и тем местам, где вода часто задерживается. В зимний набор полезно добавить баллон WD 40. Легкая обработка замков и петель после мойки вытесняет остатки влаги и помогает избежать примерзания в дальнейшем.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках