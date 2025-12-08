#
В РФ может появиться новый отечественный автомобиль

«Рольф» рассказал о сборке автомобиля под своим брендом

Генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова на конференции сообщила о том, что компания не отказывается от производства автомобилей под собственным брендом.

«Сейчас мы будем рассматривать вариант одного крупного завода. У нас будет технологический партнер. Название пока говорить не можем, но это нынешний партнер компании, автомобили которого мы продаем», – рассказала она.

Идея о выпуске автомобилей под собственным брендом была озвучена впервые в октябре 2024 года, когда владелец «Рольф» Умар Кремлев говорил о планах по производству не только запчастей, но и автомобилей.

Весной 2025 года Виноградова подтвердила, что работа над проектом идет, подчеркнув, что новый автомобиль будет ориентирован на массового потребителя, а не на премиум-сегмент.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

Источник:  Autonews
