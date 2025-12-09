Ввоз подержанных машин из КНР взлетел и продолжает набирать обороты
В ноябре из Китая в Россию было ввезено рекордное количество легковых автомобилей – 10 949 единиц. Это почти в 2,5 раза превышает результаты аналогичного месяца прошлого года, когда импорт составил 4468 машин. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Среди наиболее популярных марок в этот осенний месяц выделяются Toyota (1814 шт.), Volkswagen (1758 шт.), Honda (1261 шт.), BMW (752 шт.) и Audi (670 шт.).
Лидером модельного рейтинга стала Toyota Corolla с показателем в 493 автомобиля, в пятерку также вошли Toyota RAV4 (413 шт.), BMW X3 (298 шт.), Honda Breeze (299 шт.) и Mitsubishi Outlander (279 шт.).
С начала года из Китая в Россию было ввезено в общей сложности 69,3 тыс. подержанных автомобилей, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
