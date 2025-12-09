#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Параллельный импорт в России продлили
9 декабря
Параллельный импорт в России продлили
Госдума одобрила продление параллельного...
Tenet T7
9 декабря
Новая российская марка быстро выбивается в лидеры рынка: подробности
Бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России...
Таксистам хотят запретить долгую стоянку во дворах
9 декабря
Таксистам хотят запретить долгую стоянку во дворах
В Госдуме предложили запретить длительную...

В России появится больше квалифицированных автомехаников

Академия ЕвроАвто анонсировала очные курсы в сфере обслуживания автомобилей

В декабре Академия ЕвроАвто приглашает на очные курсы.

8-12 декабря – курс «Ремонт и диагностика электромобилей и гибридов». Кроме теоретических знаний, студентов ждет полноценная практика на электроавтомобиле с разбором и восстановлением батареи. По окончании курса студенты получают удостоверение о повышении квалификации.

17-21 декабря – интенсив «Руководитель СТО». В программе курса – опыт о построении процессов от ТОП-менеджеров компании ЕвроАвто, а также деловые игры и тренинги.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Количество просмотров 15
09.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0