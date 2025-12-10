За руль вездехода пустят с обычными правами

Правительство поддержало упрощение правил для водителей внедорожной техники

Правительство одобрило законопроект сенатора Андрея Кутепова, разрешающий водителям с обычными правами категорий B, C и D садиться за руль вездеходов, болотоходов и багги без дополнительного удостоверения тракториста-машиниста.

Инициатива стала логичным продолжением прошлогоднего решения, которое уже разрешило обладателям автомобильных прав управлять квадроциклами и снегоходами. Теперь предлагается расширить эти правила и на более мощную технику – самоходные машины категории AII массой до 3,5 тонн. Как отмечает автор поправок, это особенно актуально на фоне роста внутреннего туризма, когда все больше людей стремятся исследовать удаленные природные территории.

Эксперты поддерживают изменения, указывая, что управление такой техникой не требует узкоспециальных навыков, а сами машины обычно обладают невысокой скоростью и используются вне обычных дорог. При этом нововведение позволит повысить дисциплину: в случае нарушений, например, вождения в нетрезвом виде, водитель будет рисковать уже своими основными правами, а не только символическим штрафом. Сейчас за неправомерное управление такой техникой лишить обычных прав нельзя, можно только оштрафовать.

Правительство поддержало идею, но отметило необходимость доработки, чтобы избежать правовых противоречий.. Сейчас права на такую технику выдаются с 19 лет, а обычные водительские удостоверения – с 18.

После окончательного согласования законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы.

Справка

В России водительские удостоверения делятся на два типа. Стандартные права, которые выдает ГИБДД, позволяют управлять автомобилями, мотоциклами, грузовиками и автобусами. Отдельные удостоверения тракториста-машиниста, оформляемые через Гостехнадзор, требуются для спецтехники: тракторов, комбайнов, вездеходов и дорожно-строительных машин.

