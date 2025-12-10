Продажи авто снова пошли вверх: в начале декабря зафиксирован прирост по всем сегментам
По итогам 49-й недели 2025 года (с 1 по 7 декабря) продажи новой автомобильной техники показали успешные результаты, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей.
По информации экспертов агентства «Автостат», со ссылкой на данные АО «ППК», в первую неделю декабря было реализовано 36 009 легковых автомобилей, что на 7,1% больше, чем за 48-ю неделю. В сравнении с тем же периодом прошлого года продажи легковых машин выросли на 19,5%.
Также отмечается подъем в других сегментах рынка автомобилей: реализация легких коммерческих автомобилей увеличилась на 14,8%, до 2568 единиц, среднетоннажных грузовиков – на 29,3% (344 экз.), крупнотоннажных – на 6,3%, до 1195 штук, а автобусов – на 36,6%, до 792 единиц.
Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года все сегменты коммерческой техники (за исключением автобусов, где рост составил 72,5%) показали снижение. Эксперты отмечают, что автобусы больше зависят от госпрограмм по обновлению парка, нежели от рыночной ситуации.
Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.
