Продажи авто снова пошли вверх: в начале декабря зафиксирован прирост по всем сегментам

Целиков: Продажи легковых и грузовых машин в РФ пошли в рост на 49-й неделе

По итогам 49-й недели 2025 года (с 1 по 7 декабря) продажи новой автомобильной техники показали успешные результаты, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей.

По информации экспертов агентства «Автостат», со ссылкой на данные АО «ППК», в первую неделю декабря было реализовано 36 009 легковых автомобилей, что на 7,1% больше, чем за 48-ю неделю. В сравнении с тем же периодом прошлого года продажи легковых машин выросли на 19,5%.

Также отмечается подъем в других сегментах рынка автомобилей: реализация легких коммерческих автомобилей увеличилась на 14,8%, до 2568 единиц, среднетоннажных грузовиков – на 29,3% (344 экз.), крупнотоннажных – на 6,3%, до 1195 штук, а автобусов – на 36,6%, до 792 единиц.

Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года все сегменты коммерческой техники (за исключением автобусов, где рост составил 72,5%) показали снижение. Эксперты отмечают, что автобусы больше зависят от госпрограмм по обновлению парка, нежели от рыночной ситуации.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте