#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jaecoo J6
10 декабря
Его удлинили специально для РФ: идет подготовка к началу продаж кроссовера Jaecoo
В Россию едет новый кроссовер Jaecoo J6
Россияне очень активно скупали авто в Южной Корее
10 декабря
Россияне очень активно скупали авто в Южной Корее
Целиков: Импорт машин с пробегом из Южной Кореи...
На АВТОВАЗе рассказали, как планируют завершить текущий год
10 декабря
На АВТОВАЗе рассказали, как планируют завершить текущий год
АВТОВАЗ планирует завершить 2025 год без...

Продажи авто снова пошли вверх: в начале декабря зафиксирован прирост по всем сегментам

Целиков: Продажи легковых и грузовых машин в РФ пошли в рост на 49-й неделе

По итогам 49-й недели 2025 года (с 1 по 7 декабря) продажи новой автомобильной техники показали успешные результаты, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей.

Рекомендуем
3 штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ

По информации экспертов агентства «Автостат», со ссылкой на данные АО «ППК», в первую неделю декабря было реализовано 36 009 легковых автомобилей, что на 7,1% больше, чем за 48-ю неделю. В сравнении с тем же периодом прошлого года продажи легковых машин выросли на 19,5%.

Также отмечается подъем в других сегментах рынка автомобилей: реализация легких коммерческих автомобилей увеличилась на 14,8%, до 2568 единиц, среднетоннажных грузовиков – на 29,3% (344 экз.), крупнотоннажных – на 6,3%, до 1195 штук, а автобусов – на 36,6%, до 792 единиц.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года все сегменты коммерческой техники (за исключением автобусов, где рост составил 72,5%) показали снижение. Эксперты отмечают, что автобусы больше зависят от госпрограмм по обновлению парка, нежели от рыночной ситуации.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 10
10.12.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0