Его удлинили специально для РФ: идет подготовка к началу продаж кроссовера Jaecoo

В Россию едет новый кроссовер Jaecoo J6

Бренд Jaecoo готовит к запуску на российском рынке новый кроссовер под названием Jaecoo J6 и делится его характеристиками.

Инженеры адаптировали модель к российским реалиям, увеличив длину кузова до 4 509 мм, ширину до 1 860 мм и высоту до 1 650 мм. Эти изменения не только улучшили внешний облик, но и повысили устойчивость автомобиля.

Одним из главных достоинств новинки является высокий дорожный просвет, а также углы въезда (20°) и съезда (30°), что делает ее способной преодолевать брод глубиной до 600 мм. Это позволяет уверенно передвигаться по проселочным и лесным дорогам.

Jaecoo J6 также будет оснащен 19 интеллектуальными помощниками ADAS, которые помогут водителю во время долгих поездок и при парковке.

Эти ассистенты будут предупреждать о смене полосы и опасности столкновения, контролировать слепые зоны, помогать проходить повороты с нужной скоростью и оптимизировать расход топлива при движении в пробках.

Ожидается, что кроссовер будет оборудован 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил при 210 Нм крутящего момента, работающим в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Официальный дебют автомобиля запланирован на 2026 год.

Jaecoo J6

