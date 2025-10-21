#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
В России выросли цены на популярный полноприводный семейный кроссовер

Кроссоверы Jaecoo J8 подорожали в России на 100 тысяч рублей

Марка Jaecoo приняла решение увеличить цены на свой флагманский кроссовер J8 в России.

Все комплектации, представленные в прошлом году, поднялись в цене на 100 тысяч рублей. Это касается моделей Active, Supreme и Supreme V, которые сейчас являются основой ассортимента Jaecoo J8 на российском рынке.

Кроме того, для тех, кто желает приобрести более новый кроссовер 2025 года, доступна только одна версия Active, цена на которую возросла на 250 тысяч рублей.

Jaecoo J8
Цены на Jaecoo J8 2024 года выпуска:

  • Комплектация Active: 4 274 000 рублей (+100 000 рублей)
  • Комплектация Supreme: 4 724 000 рублей (+100 000 рублей)
  • Комплектация Supreme-V: 5 024 000 рублей (+100 000 рублей)
Jaecoo J8
В всех комплектациях флагманского кроссовера Jaecoo установлен одинаковый 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л. с., который работает в паре с семиступенчатым роботом и полным приводом, который может быть двух типов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Jaecoo
21.10.2025 
Фото:Jaecoo
