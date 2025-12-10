Эти марки авто чаще всего выбирают россияне

«Автостат» перечислил 10 самых популярных автобрендов в России

В период с 1 по 7 декабря 2025 года на российском рынке было продано 676 новых автомобилей Chery. Согласно экспертным оценкам агентства «Автостат», этот бренд занял 11-е место в рейтинге марок, впервые утратив позицию в десятке лидеров.

Лидером продаж по-прежнему остается отечественная компания Lada, которая продала 7 534 новых легковых автомобиля на прошедшей неделе. Среди иностранных марок наилучшие результаты показал китайский Haval с 5 206 проданными машинами, второе место занял новый игрок на рынке – Tenet, с результатом 2 956 проданных автомобилей.

Также барьер в 2 тысячи проданных единиц преодолели белорусская компания Belgee (2 429 шт.) и китайская Geely (2 293 шт.). Остальные места в Топ-10 заняли: китайский Changan (1 175 шт.), отечественный Solaris (1 138 шт.), японская Toyota (1 049 шт.), китайский Jetour (887 шт.) и немецкий BMW (710 шт.).

