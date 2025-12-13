Рассекречена внешность абсолютно нового кроссовера, который появится в России
В базе Министерства промышленности и информатизации Китая были обнаружены изображения нового Chery Tiggo 5 Pro.
Дорестайлинговый Tiggo 5x, который у нас продаётся как Omoda C5, возможно, сменит название на Tiggo 5 Pro в следующем поколении.
Габариты автомобиля изменились, теперь они составляют 4540х1835х1588 мм с колёсной базой в 2630 мм. Хотя расстояние между осями осталось прежним, общая длина увеличилась, что предполагает более вместительный салон и улучшенную компоновку кузова.
Новинка по размерам начинает приближаться к старшим кроссоверам бренда. На данный момент Tiggo 5 Pro сертифицирован только с одним мотором: 1,5-литровой турбированной «четвёркой» мощностью 156 л.с., которую, как ожидается, будет сочетать роботизированная трансмиссия.
