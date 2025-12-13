#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Changan CS75 Plus
13 декабря
Полный привод, автомат, тяговитый мотор – добротный кроссовер уже в России
Changan презентовал новый кроссовер CS75 Plus...
На прежние Весты (на фото – Vesta SW Cross) климат-контроль ставили, но после «перезагрузки» остался лишь кондиционер
13 декабря
Стало известно, когда на модели Lada вернется климат-контроль
RCI News: климат-контроль вернется на модели...
Интерьер Mercedes-Benz GLB
13 декабря
Mercedes-Benz радикально обновил свой популярный кроссовер
Mercedes-Benz выпустил кроссовер GLB второго...

Рассекречена внешность абсолютно нового кроссовера, который появится в России

Изображения нового кроссовера Chery Tiggo 5 Pro появились в базе минпрома КНР

В базе Министерства промышленности и информатизации Китая были обнаружены изображения нового Chery Tiggo 5 Pro.

Chery Tiggo 5 Pro
Chery Tiggo 5 Pro

Рекомендуем
3 штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ

Дорестайлинговый Tiggo 5x, который у нас продаётся как Omoda C5, возможно, сменит название на Tiggo 5 Pro в следующем поколении.

Габариты автомобиля изменились, теперь они составляют 4540х1835х1588 мм с колёсной базой в 2630 мм. Хотя расстояние между осями осталось прежним, общая длина увеличилась, что предполагает более вместительный салон и улучшенную компоновку кузова.

Chery Tiggo 5 Pro
Chery Tiggo 5 Pro
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Новинка по размерам начинает приближаться к старшим кроссоверам бренда. На данный момент Tiggo 5 Pro сертифицирован только с одним мотором: 1,5-литровой турбированной «четвёркой» мощностью 156 л.с., которую, как ожидается, будет сочетать роботизированная трансмиссия.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  iXBT
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Минпромторг КНР
Количество просмотров 14
13.12.2025 
Фото:Минпромторг КНР
Поделиться:
Оцените материал:
0