С этого года получить пять звезд в краш-тесте будет намного труднее: подробности

С 2026 года Euro NCAP вводит новые критерии оценки безопасности автомобилей

С 2026 года Европейская организация Euro NCAP существенно пересмотрит методику проведения испытаний новых автомобилей.

Это обновление, ставшее самым значительным с 2009 года, затронет все основные критерии безопасности. Пресс-служба Euro NCAP сообщила о том, что оценка будет проходить в четыре этапа.

На первом этапе проверяются условия безопасного и комфортного управления автомобилем. Второй этап сосредоточен на снижении риска возникновения дорожно-транспортных происшествий. Третий этап – это защита пассажиров и пешеходов при аварии, а на четвертом анализируется безопасность для спасателей после происшествия. Для того чтобы получить высокий рейтинг, автомобиль должен успешно пройти все эти стадии.

Среди ключевых изменений уделяется особое внимание системам помощи водителю. Автомобили будут оштрафованы за системы, которые резко дергают руль или выдают громкие сигналы, даже если они справляются со своей функцией. При этом производители получат дополнительные баллы за «умные» системы, способные распознавать усталость водителя и принимать соответствующие меры.

Также производители будут поощряться за использование физических кнопок управления, так как сенсорные экраны часто отвлекают внимание водителей. Испытания безопасности в случае ДТП также станут более реалистичными, так как вместо стандартных манекенов будут использоваться манекены различного роста и комплекции, что позволит точнее оценить риски для каждого пассажира.

Кроме того, особое внимание будет уделено электромобилям. В свете инцидентов, когда спасатели не могли открыть двери автомобиля после аварии, введено правило, согласно которому дверные ручки должны оставаться функционирующими даже после удара. В случае аварии аккумулятор обязан автоматически отключаться, а система должна сигнализировать о возможном возгорании.

