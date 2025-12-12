Сборная России триумфально выступила на международной гонке в Юго-Восточной Азии

Россияне из команды Sintec Off-Road Team, выступавшие под национальным флагом, завоевали золото и серебро в финальной гонке Rainforest Challenge (RFC).

Гранд-финал 2025 года проходил в Малайзии с 28 ноября по 10 декабря. Соревнования этой серии считаются наиболее изнурительными и тяжелыми стартами среди всевозможных серий автогонок и входят в пятёрку самых сложных в мире. Rainforest Challenge проводятся более 25 лет и традиционно включают небольшие по протяженности спецучастки с лимитом времени, которые проходят в сложнейших условиях джунглей с большим перепадам высот по горным склонам и ухабам, рекам, ручьям и скалам, глине и пескам.

В сезоне 2025 в RFC Malaysia участвовали более 40 спортсменов из разных стран, в том числе – команда Sintec Off-Road Team из России. За полторы недели турнира участники прошли более 40 секций. Победитель определялся по общему количеству очков, набранных на всех спецучастках.

Золото абсолютного зачёта заключительных соревнований сезона завоевал экипаж №113 Сергея Малахова и Игоря Мишагина. Серебро – у команды под номером №101 в составе Павла Кацуры и Юрия Болдырева. Бронзовые призёры – хозяева RFC Malaysia Ло Сюэн Лунг Алешен и Онниэл Джонни Онассис.

Четвёртое место занял еще один российский экипаж №141 – Даниил Соловьёв и Роман Айнутдинов. Пятое – у Романа Кульбака и Тимура Алияна (экипаж №104). По техническим причинам в середине гонки сошёл экипаж №106 Алексея Филяра и Дмитрия Романова, которые практически до самого финиша оставались в лагере, помогая и поддерживая российскую команду.

Евгений Коваленко, президент RFC Russia:

«Испытываем настоящую гордость за наших ребят, за слаженную работу техники и экипажей, которые сумели завоевать практически весь пьедестал почета, а автомобили украсили главный церемониальный зал, где проходило награждение призеров и победителей соревнований.

С нашими чемпионами фотографировались и аплодировали, а автомобили притягивали внимание многочисленных болельщиков и гостей церемонии, что стало яркой демонстрацией того, что в России умеют не только быстро ехать, но и профессионально строить и готовить технику к выступлениям самого высокого уровня.

Наша особая благодарность отечественному производителю смазочных материалов Sintec, без которого всё это было бы невозможным. Всесторонняя поддержка, развитие RFC и автоспортивной культуры, участие команды на международных стартах – важнейшая работа, которая делает мечту реальностью, позволяя добиваться триумфальных результатов».

Справка

Соревнование по экстремальному бездорожью RFC входит в пятерку самых сложных гонок мира, уступая только Baja 1000 и ралли Dakar. RFC Global Series (RFCGS) - неофициальный чемпионат мира по внедорожному спорту. Квалификационные и отборочные этапы серии проводятся по всему миру, включая Польшу, Италию, Чехию, Болгарию, Индию, Шри-Ланку, Грузию, Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Шри-Ланку, Китай, Монголию, Корею, Эквадор, Австралию, Армению и Россию. Новые этапы RFC запланированы также в Панаме, Мексике, Боливии, Ливане и Южной Африке.