Rolf удваивает выпуск премиальных масел в России

С января по декабрь 2025 года в РФ произвели 1 млн л моторных масел Rolf Ultra

Компания Rolf сообщает о резком росте производства флагманской линейки моторных масел Ultra на российском рынке.

За период с января по декабрь 2025 года в стране было выпущено рекордный 1 млн литров этой продукции, что в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года.

В компании поясняют, что такой скачок в производственных темпах напрямую связан с устойчивым ростом спроса со стороны российских потребителей. Автолюбители и сервисные центры все чаще выбирают высокотехнологичные синтетические масла Rolf, которые имеют официальные одобрения ведущих автопроизводителей и соответствуют строгим отраслевым стандартам, включая новейшую спецификацию API SQ.

Основа премиального качества этих масел – уникальные технологии синтеза. Базовые масла производятся из газа с использованием двух передовых методов: GTL (преобразование природного газа в жидкость) и PAO (создание полностью синтетических полиальфаолефинов из попутного нефтяного газа). Это позволяет добиться высокой чистоты и стабильных эксплуатационных свойств готового продукта.

Производство масел Rolf Ultra для внутреннего рынка полностью локализовано в России и осуществляется на площадке технопарка United Petrochemicals в Калужской области. Параллельно компания активно развивает и международный бизнес: с 2025 года запущены поставки смазочных материалов для рынков Ближнего Востока, Европы и Азии с производственных мощностей в Объединенных Арабских Эмиратах.