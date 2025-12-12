В РФ водителей хотят сажать в тюрьму за хулиганство на дорогах
В Государственной Думе обсуждается законопроект, который вводит уголовную ответственность за хулиганство на дорогах. Инициатором выступила группа депутатов, возглавляемая Ярославом Ниловым, председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Нилов отметил, что данная инициатива направлена на предотвращение «дорожных разборок», а также на защиту водителей и пассажиров различных транспортных средств от хулиганских действий.
Предлагается внести изменения в статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, добавив новые составы преступлений, включая «хулиганские действия, совершенные водителем транспорта или в отношении водителя». По информации из пояснительной записки, управление автомобилем связано с высоким уровнем стресса, что может приводить к агрессии и вандализму, что в свою очередь создает риски для соблюдения правил дорожного движения и может повлечь за собой ДТП с последствиями.
Депутаты уверены, что введение уголовной ответственности за подобные действия позволит снизить уровень преступности на дорогах, улучшить безопасность для граждан и создать комфортные условия для всех участников дорожного движения как на трассах, так и на придомовых территориях и в парковках.
В настоящее время максимальное наказание по статье 213 Уголовного кодекса составляет восемь лет лишения свободы.
