В РФ водителей хотят сажать в тюрьму за хулиганство на дорогах

В Госдуме предложили уголовное наказание для водителей за хулиганство на дорогах

В Государственной Думе обсуждается законопроект, который вводит уголовную ответственность за хулиганство на дорогах. Инициатором выступила группа депутатов, возглавляемая Ярославом Ниловым, председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Нилов отметил, что данная инициатива направлена на предотвращение «дорожных разборок», а также на защиту водителей и пассажиров различных транспортных средств от хулиганских действий.

Предлагается внести изменения в статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, добавив новые составы преступлений, включая «хулиганские действия, совершенные водителем транспорта или в отношении водителя». По информации из пояснительной записки, управление автомобилем связано с высоким уровнем стресса, что может приводить к агрессии и вандализму, что в свою очередь создает риски для соблюдения правил дорожного движения и может повлечь за собой ДТП с последствиями.

Депутаты уверены, что введение уголовной ответственности за подобные действия позволит снизить уровень преступности на дорогах, улучшить безопасность для граждан и создать комфортные условия для всех участников дорожного движения как на трассах, так и на придомовых территориях и в парковках.

В настоящее время максимальное наказание по статье 213 Уголовного кодекса составляет восемь лет лишения свободы.

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
12.12.2025 
Фото:Depositphotos
