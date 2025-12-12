Ввоз автомобилей в Приморье бьет рекорды

В Приморье зафиксирован рекордный объем импорта машин за два месяца

На Дальнем Востоке наблюдается значительное увеличение спроса на иностранные автомобили, что привело к рекордным объемам их поставок.

Как сообщает официальный сайт Дальневосточного ГУ Банка России, ссылаясь на доклад «Региональная экономика», в октябре импорт автомобилей через Владивостокский порт возрос почти на 25% относительно сентября 2025 года и на 30% по сравнению с октябрем предыдущего года.

Кроме того, через сухопутную границу в Приморском крае также было ввезено рекордное число иномарок, который увеличился почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич отметил, что машины в основном поставлялись для личного пользования.

В ноябре объемы поставок вновь превысили рекорды октябрьских показателей. В последние дни ноября таможни Приморья работали в круглосуточном режиме.

Также наблюдается рост интереса к автомобилям, предназначенным для перепродажи; по итогам октября объем продаж автомобилей с пробегом в Приморском крае увеличился на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эта положительная тенденция продолжает наблюдаться на протяжении трех месяцев подряд. С начала года предложение автомобилей на вторичном рынке увеличилось почти в 1,5 раза, что способствовало снижению цен на 8,8%.

