Кроссовер Renault в России дешевле сопоставимого Geely Monjaro

Новый Renault Grand Koleos можно купить в РФ от 4,39 млн рублей

На российском рынке появилась альтернатива Geely Monjaro – кроссовер Renault Grand Koleos, предлагающий схожие характеристики по более низкой цене.

Выбираем кроссовер за 3 млн рублей — да, китайский, конечно!

Поступает этот автомобиль в Россию, понятно, по параллельному импорту.

На одном из крупных классифайдов кроссовер уже можно найти от 4,39 млн рублей, для сравнения - актуальные версии Geely Monjaro 2025 года в дилерских центрах оцениваются минимум в 4,45 млн рублей.

Во Владивостоке за 4,39 млн рублей предлагается переднеприводный гибридный Grand Koleos в комплектации Espirit Alpine Noir. В автомобиле кожаный салон, панорамная крыша, электропривод багажника, камера кругового обзора и проекционный дисплей.

Renault Grand Koleos
Renault Grand Koleos

Главной особенностью салона машины стала трехэкранная цифровая панель, объединяющая приборы, мультимедиа и отдельный дисплей для пассажира. Мультимедийная система OpenR отличается поддержкой 5G, беспроводных обновлений и технологий Apple CarPlay и Android Auto.

Renault Grand Koleos
Renault Grand Koleos

Под капотом гибридной версии – силовая установка E-Tech, аналогичная системе Hi-X у Geely. Она сочетает 1,5-литровый турбодвигатель с электромотором, выдавая в сумме 245 л.с. В других городах, например в Новосибирске, цена на такую модель начинается от 4,59 млн рублей. Также доступна полноприводная бензиновая модификация с 2-литровым турбомотором мощностью 211 л.с.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:Renault
15.12.2025 
Фото:Renault
