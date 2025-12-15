Suzutec представляет салонные и воздушные фильтры

«Сузуки мотор рус» расширяет линейку запчастей под собственным брендом Suzutec

ООО «Сузуки мотор рус» расширяет линейку запасных частей под собственным брендом Suzutec для ремонта и сервисного обслуживания автомобилей. Воздушные и салонные фильтры данного бренда были разработаны непосредственно для автомобилей марки Suzuki.

В линейке салонных фильтров Suzutec представлены три типа на выбор: пыленепроницаемый, угольный и антибактериальный. Каждый из них обеспечивает высокий уровень очистки воздуха в автомобиле, эффективно задерживая пыль, сажу, аллергены, споры грибков и другие мелкие частицы. Фильтры Suzutec изготавливаются из современных синтетических волокон, что гарантирует максимальную степень очистки, а также делает их менее восприимчивыми к влаге по сравнению с бумажными.

Салонные фильтры Suzutec также позволяют снизить нагрузку на систему вентиляции и кондиционирования, продлевая срок ее эксплуатации.

Воздушные фильтры Suzutec обеспечивают высокую степень фильтрации воздуха, защищают двигатель от пылевого износа, помогают сохранить заводскую мощность и топливную экономичность автомобиля. Фильтры производятся из высококачественных материалов, соответствуют требованиям современных технологий двигателей и обеспечивают высочайшую степень грязеемкости, гарантируя надежное отсеивание загрязнений и улавливание пыли.

Воздушные фильтры Suzutec обладают низким сопротивлением потоку и высокой устойчивостью к впитыванию влаги, что способствует функциональной надёжности в течение всего межсервисного интервала.

«Мы рады пополнить ассортимент Suzutec востребованными запасными деталями – салонными и воздушным фильтрами – высокого качества по доступной стоимости. Для нас очень важно, что использование запасных частей линейки Suzutec дает владельцам автомобилей Suzuki уверенность в надёжности выбора, оставаясь в рамках доверенного бренда с хорошей репутацией», – заявила Операционный директор «Сузуки мотор рус» Ирина Зеленцова.

Линейка фильтров дополнила ассортимент Suzutec, представленный ранее моторным маслом и тормозными колодками. Фильтры производятся в соответствии со строгими международными стандартами качества на современном высокотехнологичном предприятии полного цикла, имеющим сертификат ISO 9001. На фильтры предусмотрена гарантия сроком 1 год, не распространяющаяся на естественный износ вследствие эксплуатации.

