Исследование выявило города с отличными водителями такси и приветливыми пассажирами

Drivee составил рейтинг регионов с самыми вежливыми таксистами и пассажирами

Сервис заказа такси Drivee провел необычное исследование, изучив внутренние рейтинги, чтобы выяснить, в каких городах России водят и ездят самые вежливые участники поездок.

Каждый пользователь приложения – как водитель, так и пассажир – имеет персональную оценку от одного до пяти баллов, основанную на отзывах после завершения поездки. Высшим признанием считается попадание в категорию «отлично», для которой нужен рейтинг выше 4.95.

Лидерами по доле водителей-«отличников», чей средний балл максимален, стали сразу несколько городов. В Сочи, Самаре, Оренбурге, Волгограде и Новосибирске более 48.5% водителей имеют безупречную пятерку в профиле.

Столичные регионы расположились чуть ниже: в Москве этот показатель составил ровно 48.5%, а в Санкт-Петербурге - 48.4%. Как отмечают пассажиры в комментариях, высшие оценки чаще всего связаны с быстрой подачей машины, безупречной чистотой в салоне, а также с приятным общением во время пути.

Однако картина меняется, если посмотреть на рейтинги самих пассажиров. Самые вежливые клиенты такси, согласно анализу Drivee, живут в Сургуте, Южно-Сахалинске, Тольятти, Омске и Волгограде.

При этом исследование выявило интересный дисбаланс: водители в целом ставят пассажирам чуть более низкие оценки, чем получают сами. Например, в Москве средний балл водителя – 4.95, а средняя оценка пассажира – 4.91. Наибольшая разница заметна в Якутске, где водители в среднем имеют 4.97 балла, а пассажиры - 4.87.

Данные наглядно показывают, что пассажиры в целом оказываются более щедрыми на высокие оценки, охотнее благодаря за комфортную и вежливую поездку.

Место в рейтинге Водители (доля водителей со средней оценкой «5» от общего числа водителей в городе) Пассажиры (доля пассажиров со средней оценкой «5» от общего числа пассажиров в городе) Город Доля водителей (%) Город Доля пассажиров (%) 1 Сочи 58,01% Сургут 51,10% 2 Самара 51,96% Южно-Сахалинск 45,18% 3 Оренбург 49,86% Тольятти 44,33% 4 Волгоград 49,49% Омск 42,51% 5 Новосибирск 48,53% Волгоград 41,41% 6 Москва и МО 48,46% Самара 40,57% 7 Санкт-Петербург 48,38% Магадан 39,74% 8 Омск 46,66% Петропавловск-Камчатский 39,65% 9 Сургут 46,63% Сочи 39,63% 10 Южно-Сахалинск 46,13% Братск 39,17% 11 Тольятти 41,84% Оренбург 38,46% 12 Братск 41,08% Новосибирск 38,43% 13 Петропавловск-Камчатский 37,75% Москва и МО 37,89% 14 Магадан 36,52% Санкт-Петербург 36,69% 15 Якутск 24,88% Якутск 28,04%

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»