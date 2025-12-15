#
Исследование выявило города с отличными водителями такси и приветливыми пассажирами

Drivee составил рейтинг регионов с самыми вежливыми таксистами и пассажирами

Сервис заказа такси Drivee провел необычное исследование, изучив внутренние рейтинги, чтобы выяснить, в каких городах России водят и ездят самые вежливые участники поездок.

Каждый пользователь приложения – как водитель, так и пассажир – имеет персональную оценку от одного до пяти баллов, основанную на отзывах после завершения поездки. Высшим признанием считается попадание в категорию «отлично», для которой нужен рейтинг выше 4.95.

Лидерами по доле водителей-«отличников», чей средний балл максимален, стали сразу несколько городов. В Сочи, Самаре, Оренбурге, Волгограде и Новосибирске более 48.5% водителей имеют безупречную пятерку в профиле.

Столичные регионы расположились чуть ниже: в Москве этот показатель составил ровно 48.5%, а в Санкт-Петербурге - 48.4%. Как отмечают пассажиры в комментариях, высшие оценки чаще всего связаны с быстрой подачей машины, безупречной чистотой в салоне, а также с приятным общением во время пути.

Однако картина меняется, если посмотреть на рейтинги самих пассажиров. Самые вежливые клиенты такси, согласно анализу Drivee, живут в Сургуте, Южно-Сахалинске, Тольятти, Омске и Волгограде.

При этом исследование выявило интересный дисбаланс: водители в целом ставят пассажирам чуть более низкие оценки, чем получают сами. Например, в Москве средний балл водителя – 4.95, а средняя оценка пассажира – 4.91. Наибольшая разница заметна в Якутске, где водители в среднем имеют 4.97 балла, а пассажиры - 4.87.

Данные наглядно показывают, что пассажиры в целом оказываются более щедрыми на высокие оценки, охотнее благодаря за комфортную и вежливую поездку.

Место в рейтинге

Водители

(доля водителей со средней оценкой «5» от общего числа водителей в городе)

Пассажиры

(доля пассажиров со средней оценкой «5» от общего числа пассажиров в городе)

Город

Доля водителей (%)

Город

Доля пассажиров (%)

1

Сочи

58,01%

Сургут

51,10%

2

Самара

51,96%

Южно-Сахалинск

45,18%

3

Оренбург

49,86%

Тольятти

44,33%

4

Волгоград

49,49%

Омск

42,51%

5

Новосибирск

48,53%

Волгоград

41,41%

6

Москва и МО

48,46%

Самара

40,57%

7

Санкт-Петербург

48,38%

Магадан

39,74%

8

Омск

46,66%

Петропавловск-Камчатский

39,65%

9

Сургут

46,63%

Сочи

39,63%

10

Южно-Сахалинск

46,13%

Братск

39,17%

11

Тольятти

41,84%

Оренбург

38,46%

12

Братск

41,08%

Новосибирск

38,43%

13

Петропавловск-Камчатский

37,75%

Москва и МО

37,89%

14

Магадан

36,52%

Санкт-Петербург

36,69%

15

Якутск

24,88%

Якутск

28,04%

Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
15.12.2025 
Фото:freepik / freepik
