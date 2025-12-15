Исследование выявило города с отличными водителями такси и приветливыми пассажирами
Сервис заказа такси Drivee провел необычное исследование, изучив внутренние рейтинги, чтобы выяснить, в каких городах России водят и ездят самые вежливые участники поездок.
Каждый пользователь приложения – как водитель, так и пассажир – имеет персональную оценку от одного до пяти баллов, основанную на отзывах после завершения поездки. Высшим признанием считается попадание в категорию «отлично», для которой нужен рейтинг выше 4.95.
Лидерами по доле водителей-«отличников», чей средний балл максимален, стали сразу несколько городов. В Сочи, Самаре, Оренбурге, Волгограде и Новосибирске более 48.5% водителей имеют безупречную пятерку в профиле.
Столичные регионы расположились чуть ниже: в Москве этот показатель составил ровно 48.5%, а в Санкт-Петербурге - 48.4%. Как отмечают пассажиры в комментариях, высшие оценки чаще всего связаны с быстрой подачей машины, безупречной чистотой в салоне, а также с приятным общением во время пути.
Однако картина меняется, если посмотреть на рейтинги самих пассажиров. Самые вежливые клиенты такси, согласно анализу Drivee, живут в Сургуте, Южно-Сахалинске, Тольятти, Омске и Волгограде.
При этом исследование выявило интересный дисбаланс: водители в целом ставят пассажирам чуть более низкие оценки, чем получают сами. Например, в Москве средний балл водителя – 4.95, а средняя оценка пассажира – 4.91. Наибольшая разница заметна в Якутске, где водители в среднем имеют 4.97 балла, а пассажиры - 4.87.
Данные наглядно показывают, что пассажиры в целом оказываются более щедрыми на высокие оценки, охотнее благодаря за комфортную и вежливую поездку.
|
Место в рейтинге
|
Водители
(доля водителей со средней оценкой «5» от общего числа водителей в городе)
|
Пассажиры
(доля пассажиров со средней оценкой «5» от общего числа пассажиров в городе)
|
Город
|
Доля водителей (%)
|
Город
|
Доля пассажиров (%)
|
1
|
Сочи
|
58,01%
|
Сургут
|
51,10%
|
2
|
Самара
|
51,96%
|
Южно-Сахалинск
|
45,18%
|
3
|
Оренбург
|
49,86%
|
Тольятти
|
44,33%
|
4
|
Волгоград
|
49,49%
|
Омск
|
42,51%
|
5
|
Новосибирск
|
48,53%
|
Волгоград
|
41,41%
|
6
|
Москва и МО
|
48,46%
|
Самара
|
40,57%
|
7
|
Санкт-Петербург
|
48,38%
|
Магадан
|
39,74%
|
8
|
Омск
|
46,66%
|
Петропавловск-Камчатский
|
39,65%
|
9
|
Сургут
|
46,63%
|
Сочи
|
39,63%
|
10
|
Южно-Сахалинск
|
46,13%
|
Братск
|
39,17%
|
11
|
Тольятти
|
41,84%
|
Оренбург
|
38,46%
|
12
|
Братск
|
41,08%
|
Новосибирск
|
38,43%
|
13
|
Петропавловск-Камчатский
|
37,75%
|
Москва и МО
|
37,89%
|
14
|
Магадан
|
36,52%
|
Санкт-Петербург
|
36,69%
|
15
|
Якутск
|
24,88%
|
Якутск
|
28,04%
