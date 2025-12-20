#
Грузовик тоже может быть роскошным. Unimog — мечта дальнобойщика

Mercedes Special Trucks и Hellgeth Engineering создали необычный Unimog U 4023

В преддверии своего 80-летия легендарный Unimog, чье название расшифровывается как Universal Motor Device, получает эксклюзивную версию класса люкс.

Совместный проект Mercedes-Benz Special Trucks и компании Hellgeth Engineering представляет собой уникальный выставочный автомобиль, сочетающий беспрецедентную проходимость с высочайшим уровнем комфорта.

Этот роскошный концепт не только демонстрирует потенциал развития модели, он отправится в следующем году к одному из клиентов для тестирования в реальных условиях, что позволит собрать ценную информацию для возможного нового этапа разработки.

В основе автомобиля – высокоэффективная версия U 4023 с портальными мостами и жесткой рамой.

Великолепные внедорожные возможности Унимога, включая подключаемый полный привод и блокировки дифференциалов, дополнены мощным 6-цилиндровым двигателем OM 936 на 300 л.с., заменившим стандартный агрегат.

Снаружи концепт выделяется матовой серой окраской, 20-дюймовыми алюминиевыми дисками и современной светодиодной оптикой. Традиционные боковые зеркала уступили место цифровым камерам с мониторами в салоне, обеспечивающими улучшенный круговой обзор.

Двухрядная кабина на четырех человек обита высококачественной кожей с контрастной строчкой, дополнена кожаными ковриками и индивидуальной светодиодной подсветкой, которая создаст атмосферу премиального комфорта даже в самых суровых условиях.

Источник:  Auto-Medienportal
20.12.2025 
