В Китае упали продажи машин
По информации CarNewsChina.com, в первой неделе декабря 2025 года продажи автомобилей в Китае сократились на 32%.
Автодилеры реализовали всего 297 тысяч машин, что значительно ниже показателей за аналогичный период прошлого года.
В сравнении с последней неделей ноября, снижение составило 8%.
Тем не менее, с начала 2025 года в стране было продано 21,78 миллиона автомобилей, что на 5% превышает уровень продаж с января по декабрь 2024 года.
