#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Китае упали продажи машин
3 января
В Китае упали продажи машин
Продажи автомобилей в Китае снизились на 32%
Автомобиль и езда на нем становятся непозволительной роскошью
3 января
Автомобиль и езда на нем становятся непозволительной роскошью
Первые новости 2026-го: топливо дорожает,...
Европа передумала полностью отказываться от ДВС: что повлияло на это решение?
3 января
Европа передумала полностью отказываться от ДВС: что повлияло на это решение?
Европейская комиссия разрешит выпускать до 10%...

В Китае упали продажи машин

Продажи автомобилей в Китае снизились на 32%

По информации CarNewsChina.com, в первой неделе декабря 2025 года продажи автомобилей в Китае сократились на 32%.

Рекомендуем
Москвич М90 — какой движок, сколько мест в салоне? А полный привод есть?

Автодилеры реализовали всего 297 тысяч машин, что значительно ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

В сравнении с последней неделей ноября, снижение составило 8%.

Тем не менее, с начала 2025 года в стране было продано 21,78 миллиона автомобилей, что на 5% превышает уровень продаж с января по декабрь 2024 года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
03.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0