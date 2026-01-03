В Китае упали продажи машин

Продажи автомобилей в Китае снизились на 32%

По информации CarNewsChina.com, в первой неделе декабря 2025 года продажи автомобилей в Китае сократились на 32%.

Автодилеры реализовали всего 297 тысяч машин, что значительно ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

В сравнении с последней неделей ноября, снижение составило 8%.

Тем не менее, с начала 2025 года в стране было продано 21,78 миллиона автомобилей, что на 5% превышает уровень продаж с января по декабрь 2024 года.

